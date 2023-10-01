كهرباء الشارقة تبحث تعزيز التعاون مع وزارة الطاقة

الشارقة (وام)

بحث سعيد سلطان السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة خلال لقائه بالمقر الرئيسي للهيئة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول عددا من محاور تفعيل التعاون المشترك لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير مشروعات الطاقة لتلبية الطلب المتزايد ومواجهة التحديات والتحول الرقمي للأنظمة والإجراءات لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وتطوير أنظمة وشبكات النقل والتوزيع والربط الكهربائي بين الشبكات ورفع كفاءة وحدات الإنتاج.

وأكد السويدي أن الهيئة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تعمل على التواصل والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والشركات المتخصصة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطوير مجالات العمل وتوفير الخدمات وفق أفضل المواصفات لسكان إمارة الشارقة من مواطنين ومقيمين.

وأوضح أن الهيئة تحرص على التعاون والتنسيق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وكافة الجهات واستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة لدعم استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 ورفع كفاءة الطاقة وتلبية الاحتياجات وخفض الانبعاثات الكربونية والحد من الأثر البيئي لعمليات الإنتاج ونشر الوعي بأساليب الاستخدام الأمثل للطاقة من خلال الاعتماد على الأبحاث والدراسات المتخصصة والاستمرار في تطوير مشروعات البنية التحتية في مجالات الطاقة بكافة المناطق في إمارة الشارقة.

وأضاف أن وزارة الطاقة تعتبر من الشركاء الاستراتيجيين للهيئة ويتم التنسيق المستمر وتبادل الخبرات بين الجانبين مشيدا بدور الوزارة وجهودها وحرصها على تفعيل التعاون والتنسيق المستمر مع شركائها الاستراتيجيين وخاصة مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.