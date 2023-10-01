مطار الشارقة يقدم خدمات مناولة سريعة لشحنات الخيول

لشارقة (الاتحاد)

استكمل مركز الشحن الجوي في مطار الشارقة استعداداته للتعامل مع شحنات الخيول وذلك في إطار الجهود التي تبذلها هيئة مطار الشارقة الدولي والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءة في عمليات الشحن الجوي خاصة في ما يتعلق بمناولة الشحنات التي تتطلب اهتماماً خاصاً.وتأتي هذه الخطوة تلبيةً للمتطلبات الخاصة لمناولة هذا النوع من الشحنات وتوفير كل الاحتياجات لتسهيل إجراءات السائسين المرافقين لها وذلك بالتزامن مع بداية موسم مهرجانات وسباقات الخيل والفروسية المحلية والعالمية سواء لشحنات الخيول المتجهة إلى داخل الدولة أو نحو الخارج.

ويوفر مركز الشحن الجوي بمطار الشارقة مرافق متميزة وحلولا لوجستية مبتكرة لتسهيل إجراءات مناولة الخيول الأصيلة عبر المطار حيث تتضمن مربى مخصص للخيول بموقع يضمن وصول هذه الجياد بيسر وسهولة مع مرافقيها.

وقد تم تجهيز المربى بأرضيات مخصصة لتناسب حركة الخيول (Astroturf) كما تقدم شركة الشارقة لخدمات الطيران (SAS) هذه الخدمات من خلال فريق متخصص باعتبارها مزود الخدمات الأرضية في مطار الشارقة والحائزة على شهادة اعتماد سلامة الخدمات الأرضية (ISAGO) لالتزامها بأعلى معايير السلامة والأمان في قطاع مناولة البضائع كافة.