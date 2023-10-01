غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تستضيف «إكسباند نورث ستار» 15 أكتوبر



دبي (الاتحاد)

تستضيف غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، «إكسباند نورث ستار»، أكبر معرض للشركات الناشئة حول العالم، وذلك في دبي هاربر خلال الفترة بين 15 و18 أكتوبر 2023.ويدعم هذا الحدث، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، مسيرة تحول الإمارة إلى واحد من أكثر الاقتصادات مرونة وتنوعاً واعتماداً على التكنولوجيا في العالم. ويضم معرض «إكسباند نورث ستار» أبرز الشركات الناشئة في العالم مع المبتكرين ومؤسسي الشركات الكبرى بغية اغتنام فرص النمو في دبي وتحفيز مستقبل الاقتصاد الرقمي.

وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: «استضافة معرض 'إكسباند نورث ستار' تدعم جهودنا للمساهمة في تحول دبي لتغدو واحدة من أكثر المراكز الرقمية مرونة وتنوعاً واعتماداً على التكنولوجيا في العالم. ويساعدنا هذا الحدث الضخم في الاستفادة من إمكانات الاقتصاد الرقمي، عبر تحفيز التواصل بين أصحاب المصلحة من القطاع الحكومي والمستثمرين ومسرعات الأعمال من جهة، وأبرز خبراء القطاع والمبتكرين والشركات التكنولوجية الناشئة في العالم من جهة أخرى».

وأضاف: «شهدنا بعد نسخة العام الماضي من «إكسباند نورث ستار» تأسيس نحو 150 شركة ناشئة في دولة الإمارات نتيجة عقود وقعت وتم إبرامها خلال المعرض. ومع أننا نتوقع أن يتركز معظم الاهتمام في المعرض على الشركات الناشئة العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المناخ والتنقل والمدن الذكية والتصنيع، فإن هناك متسعاً للجميع ونبحث دوماً عن المبتكرين الحقيقيين».

وأكد نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي أن معرض «إكسباند نورث ستار» يعتبر المنصة الأمثل لتحقيق تأثير حقيقي في عالم الأعمال، حيث يساهم في تسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة الأكثر جاذبية في العالم ضمن بيئة عالمية فريدة من نوعها.

واستناداً إلى النجاح الكبير الذي حققته نسخة العام الماضي من معرض «إكسباند نورث ستار»، سيتم استضافة نسخة هذا العام ضمن 11 قاعة عرض في دبي هاربر.

يشارك في المعرض ما يزيد على 1800 شركة ناشئة من أكثر من 100 دولة، حيث يستقطب المعرض أكثر من 1000 مستثمر، يديرون أصولاً بقيمة تريليون دولار أميركي، إلى دبي التي تتنامى مكانتها كمركز للاقتصاد الرقمي العالمي.

فعاليات متنوعة لمعرض «إكسباند نورث ستار»

تنطلق فعاليات الحدث المرتقب يوم الأحد، 15 أكتوبر، مع الافتتاح الرسمي والمؤتمر العالمي والمديرين التنفيذيين للتكنولوجيا، والذي سيقدم رؤى فريدة في أذهان أفضل مهندسي التكنولوجيا وعلماء البيانات في العالم.

تشمل فعاليات معرض «إكسباند نورث ستار» لهذا العام «اثنين الذكاء الاصطناعي»، والذي يستعرض نخبة من الشركات الناشئة متسارعة النمو في مجال الذكاء الاصطناعي، و«إنديا سنترال»، أكبر معرض للشركات الهندية الناشئة خارج الهند، و«آسيا فاست 100 وأفريكا فاست 100»، أكبر معارض الحدث والذي سيجمع تحت مظلته 100 من أفضل الشركات الناشئة في القارتين الأفريقية والآسيوية على مدار يوم كامل حافل بالمؤتمرات وفعاليات التواصل فضلاً عن مسابقة مخصصة للعروض التقديمية.

وفي هذا الصدد، قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة لمعرضي جيتكس جلوبال و«إكسباند نورث ستار»: «يعد الطلب الكبير من جانب مجتمع التكنولوجيا والشركات الناشئة العالمي على المشاركة في معرض جيتكس شهادة على الدافع الكبير لتعلم وتبادل ومناقشة آخر التطورات في قطاع التكنولوجيا».