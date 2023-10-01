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اقتصاد

الإمارات تشارك في منتدى دوشنبيه الدولي للاستثمار

الإمارات تشارك في منتدى دوشنبيه الدولي للاستثمار
1 أكتوبر 2023 19:13

أبوظبي (وام)

ترأس معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ، وفد الدولة المشارك في منتدى دوشنبيه الدولي للاستثمار بجمهورية طاجيكستان  الذي انعقد خلال يومي 29 و30 سبتمبر 2023. 

 

وخلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، تم استعراض الفرص والقطاعات الواعدة للاستثمار في جمهورية طاجيكستان وخصوصاً في مجال الطاقة والمتجددة وقطاع الأمن الغذائي.. كما تم إبراز الإصلاحات الاقتصادية، ومنها الإصلاحات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بتحسين بيئة الأعمال وخلص فرص استثمار واعدة. 

 

وخلال مشاركة معالي سهيل المزروعي في حلقة نقاشية حول "الطاقة الخضراء ومشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الطاقة، أشاد معاليه بجهود الحكومة الطاجيكية في خلق بيئية استثمارية مواتية ، مؤكدا على استعداد دولة الامارات بمشاركة خبراتها وتقديم الدعم لجمهورية طاجيكستان للوصول إلى هدفها من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة وقطاع البنية التحتية والنقل وتطوير الممرات اللوجستية، فضلاً عن دورها الرائد كمستثمر رئيسي في العالم في هذه المجالات. 

 

وفي ختام الجلسة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة "MW Energy” التابعة لشركة مصدر و شركة "W Sole Proprietorship” ووزارة الطاقة والموارد المائية لجمهورية طاجيكستان، تهدف الى تطوير والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة. 

 

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وعلى هامش أعمال المنتدى، اجتمع معالي سهيل المزروعي مع نظيره الطاجيكي، معالي دالر جمعة، وتمت مناقشة فرص تعزيز التعاون في مجال الطاقة والطاقة المتجددة ومجال النقل والخدمات اللوجستية. 

 

وفي ختام الزيارة استقبل معالي قاهر رسول زاده - رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان، معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية وذلك بحضور الدكتور محمد سعيد العريقي سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية طاجيكستان.

 

 بدوره نقل معالي وزير الطاقة والبنية التحتية تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس  ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لقيادة جمهورية طاجيكستان الصديقة وشعبها الشقيق بالمزيد من الرقي والتقدم. 

 

وجرى خلال اللقاء بحث فرص تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية طاجيكستان الصديقة في شتى المجالات ومن أهمها مجال الطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية والزراعة والقطاع المالي والمصرفي. 

 

ضم وفد الدولة ممثلين عن وزارات  الخارجية و الطاقة والبنية التحتية، و الاقتصاد، وشركة مصدر، ومجموعة موانئ أبوظبي، ومصرف الامارات المركزي، ومجموعة "إي 20 إنفيستمينت".

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