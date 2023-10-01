محمد كركوتي يكتب: توسعة الاتحاد الأوروبي

بعد قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست» في استفتاء العام 2016، نظر البعض إلى هذه الخطوة المفاجئة حقاً، على أنها بداية تفكك هذه الكتلة. وبالفعل ظهرت بعض الأصوات الشعبوية الآتية من هذا البلد أو ذاك، تطالب بخطوة كالتي قامت بها المملكة المتحدة.

لكن كل هذه المطالبات لا تتمتع بقاعدة شعبية تدعمها في تحقيق الانفصال، واندرجت تلقائياً في السياق الصوتي فقط. ورغم الثغرات الموجودة بالفعل في أداء هذا الاتحاد الذي يضم 27 دولة، إلا أن الإصلاحات تمضي قدماً.

واليوم يستعد الاتحاد الأوروبي لضم دول مرشحة إلى عضويته، ما يعزز الاعتقاد بأن خروج بريطانيا لم يؤثر في مستقبله على الإطلاق، على الرغم من خسارته لاقتصاد قوي كبير كاقتصاد المملكة المتحدة.

ومن أجل تحقيق ذلك، تقترح المفوضية الأوروبية تقديم الأموال وإتاحة الوصول إلى أسواق الاتحاد للدول المرشحة لهذه العضوية. لماذا؟ لكي تتسارع في خطواتها لتكون جزءاً من الكتلة، كمرحلة أولى بالطبع لدخولها في المرحلة المقبلة إلى منطقة اليورو، إذا ما انطبقت عليها شروط المنطقة المالية هذه.

وأهمية هذه المقترحات، أنها تأتي قبل أيام معدودة من القمة الأوروبية التي ستعقد في إسبانيا باعتبار الأخيرة رئيسة للدورة الحالية.

وهذا يعني أن خطوات الضم هذه تؤكد بأن الاتحاد مستعد للتوسع، حتى في الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.

وتتمتع ثماني دول بوضع المرشح الرسمي، بصرف النظر عن عقبات قد تواجه بعضها، وهذه البلدان هي تركيا وأوكرانيا ومولدوفا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وصربيا، بالإضافة إلى دولتين محتملتين هما كوسوفو وجورجيا.

ومع ذلك، فإن معايير الانضمام ليست سهلة كما يبدو للوهلة الأولى، فهي معقدة وتحتاج أصلاً إلى إصلاحات داخلية ضمن الاتحاد نفسه، تسهل مسارات العضوية المشار إليها.

لكن في النهاية هناك إجماع أوروبي حقيقي على أن التوسعة بحد ذاتها تعد عاملاً استراتيجياً بعيد المدى يصب في مصلحة مستقبل الاتحاد الأوروبي الذي واجه بعض «الأعاصير» في السابق، لكنه صمد وخرج منها سالماً.

بالطبع لن تشهد القمة الإعلان عن أي عضوية جديدة، لكنها ستصادق بلا شك على الخطوات الكفيلة بتوسيع نطاق الكتلة الضخمة هذه.

وعلى رأس هذه الخطوات، تمكين الدول المرشحة من الوصول تدريجياً إلى أسواق الاتحاد، ومنحها الفرصة لكي تسن قوانينها التي تتماشى مع القواعد والقوانين المعمول بها في الكتلة.