24 شركة اسكتلندية تستعرض ابتكاراتها بـ«أديبك 2023»

تعتزم 24 شركة اسكتلندية رائدة استعراض نقاط القوة المتميزة التي تتمتع بها اسكتلندا في مجال تحول الطاقة، من خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023»، الذي ينعقد اليوم في أبوظبي.

وستسلط الشركات الاسكتلندية المشاركة الضوء على حلولها وخدماتها المبتكرة ضمن جناح اسكتلندا بمعرض أديبك في القاعة رقم 8، المنصة رقم 8450.

وتمثل هذه الشركات جزءاً من الوفد الاسكتلندي المشارك في المعرض ضمن المنظمة الاسكتلندية للتنمية الدولية، الوكالة الاسكتلندية المعنية بشؤون التجارة والاستثمار العالمية، والذراع الدولي للوكالة الاسكتلندية للمشاريع.

وقال معالي نيل غراي، أمين عام مجلس الوزراء الاسكتلندي لاقتصاد الرفاهية والعمل العادل والطاقة: تأتي اسكتلندا في طليعة الدول الداعمة لمسيرة التحول نحو الطاقة النظيفة، ويتجلى ذلك في رؤية الشركات المشاركة ضمن فعاليات معرض أديبك.

بدوره، قال نيكولاس ماكلين، المبعوث التجاري للحكومة الاسكتلندية إلى دولة الإمارات، والذي يقود وفد الشركات في معرض أديبك: تعتبر مسألة إزالة الكربون من أنظمة الطاقة من أكبر التحديات في عصرنا الراهن، وبفضل عقود من الخبرة الهندسية وقدرات الطاقة البحرية الفريدة وبيئة الأعمال الداعمة، تُعد اسكتلندا شريكاً طبيعياً في سلسلة التوريد للطاقة المتجددة ومشاريع تحول الطاقة منخفضة الكربون في جميع أنحاء العالم.