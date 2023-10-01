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اقتصاد

خطة متكاملة لضمان انسيابية الوصول لـ«أديبك 2023»

مركز أبوظبي الوطني للمعارض
2 أكتوبر 2023 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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أنهى مركز أبوظبي الوطني للمعارض استعداداته لاستضافة معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023».
واشتملت تحضيرات المركز على إعداد جميع مرافقه والبنى التحتية وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية بما يضمن راحة الزوار والعارضين، ويتماشى مع سعي مجموعة أدنيك المتواصل لتوفير بيئة تتجاوز تطلعات الزوار والمشاركين في الفعاليات التي يستضيفها مركز أبوظبي الوطني للمعارض لإخراج الفعاليات بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة أبوظبي كعاصمة لسياحة الأعمال في المنطقة والعالم.
وتم وضع خطة متكاملة لضمان سهولة وانسيابية الوصول إلى موقع الحدث، بحيث يقتصر الدخول إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض على حملة تصاريح مواقف المركبات، بينما يتعين على جميع الزوار ممن ليس لديهم تصاريح مواقف المركبات التوجه مباشرة إلى مدينة زايد الرياضية وجامع الشيخ زايد الكبير لركن مركباتهم، وستقوم حافلات مخصصة بنقلهم كل 5 دقائق من وإلى موقع الحدث.
وبموجب الخطة التي وضعتها مجموعة أدنيك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، يتعين على حاملي الملصقات الخضراء التوجه مباشرة إلى موقف السيارات A، بينما يجب على حاملي الملصقات الحمراء استخدام موقف السيارات B، ويتعين على حاملي الملصقات الزرقاء استخدام موقف السيارات D المجاور لقاعة المارينا على الجهة المقابلة لمركز أبوظبي الوطني للمعارض، كما يجب على حاملي الملصقات الصفراء استخدام موقف السيارات E المجاور لقاعة المارينا على الجهة المقابلة لمركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويمكن للزوار من مستخدمي حافلات الفنادق، النزول عند موقف المركبات D، أما الزوار من مستخدمي مركبات الأجرة، أوبر أو كريم فستكون نقطة نزولهم موقف مركبات الأجرة F، في منطقة السفارات أو موقف المركبات D في منطقة المارينا في الجهة المقابلة للمركز.
ودعت مجموعة أدنيك الجمهور والزوار إلى ضرورة الالتزام بهذه التعليمات، التي تدعم نجاح وتميز تنظيم مثل هذا الحدث العالمي، الذي يعزز مكانة أبوظبي وجهة رائدة لكبريات الفعاليات العالمية.

مركز أبوظبي الوطني للمعارض
الإمارات
أديبك
مؤتمر أديبك
معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول
معرض أبوظبي الدولي للبترول
مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول
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