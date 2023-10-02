"الصكوك الوطنية" تطلق خطة "المليون" للادخار للأفراد والشركات

أعلنت الصكوك الوطنية، عن إطلاق خطة "المليون" وهي خطة ادخار جديدة مصممة للأفراد والشركات على حد سواء، تلبي تطلعات المشاركين نحو تحقيق مدخرات وأرباح تراكمية تصل قيمتها إلى مليون درهم في نهاية مدة زمنية محددة.

وتُتيح الخطة الجديدة مرونة كبيرة للمتعاملين تمكنهم من اختيار مدة الادخار ما بين 3 إلى 10 سنوات، وتوفّر لهم خيار الاستثمار عبر مبلغ كبير بدفعة واحدة مدفوعة مقدماً إذا كانوا يرغبون في بدء رحلة الادخار بشكل سريع، فيما تتيح للشركات خيار المساهمة نيابة عن موظفيها، إما جزئياً أو كلياً، وبالتالي تعزيز استبقاء الموظفين.

وقالت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، إن إطلاق برنامج خطة "المليون" يهدف إلى دعم وتمكين الأفراد والشركات عبر إتاحة المعرفة والفرص التي تعزز الرخاء المالي المُستدام في المجتمع الإماراتي، مؤكدة التزام "الصكوك الوطنية" بتقديم منتجات مبتكرة تلبي أهداف أبناء المجتمع في الادخار والاستثمار.

وأوضحت لوتاه، أنّ بإمكان المتعاملين اختيار مدة خطة الادخار عن طريق التسجيل عبر تطبيق "الصكوك" للهواتف المحمولة أو فروعها في إمارات الدولة، ثم تحديد المساهمة الشهرية، والمشاركة بخيار الادخار بمبلغ أولي وهو أمر اختياري متاح لكل من الأفراد والشركات.