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اقتصاد

«دوكاب» تنتج 10 مليار متر من الكابلات منذ بداية العام

«دوكاب» تنتج 10 مليار متر من الكابلات منذ بداية العام
2 أكتوبر 2023 14:18

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة دوكاب، إنتاجها كابلات بطول أكثر من 10 مليار متر منذ بداية العام الجاري حتى اليوم، وتنفيذها لـ 30 عقدًا رئيسيًا في قطاع النفط والغاز.

جاء ذلك تزامناً مع مشاركة المجموعة في معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول (أديبك) 2023، الذي يقام في الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر الجاري، في معرض أبوظبي للمعارض والمؤتمرات.

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وقال محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب:" "تفخر دوكاب بمنتجاتها من الكابلات والحلول المتكاملة التي تحمل شعار "صنع في الإمارات" وتقدمها لعملائها حول العالم في 55 دولة، بما يدعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031. وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي".


وأكد المطوع أن مشاركة دوكاب في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2023، فرصة للمجموعة لتسليط الضوء على منتجاتها وحلولها المتكاملة وخبرتها الطويلة في المجال، خاصة وأن دوكاب تعد شريكاً فاعلاً في دعم المنتج المحلي بقيمة مضافه بلغت نسبتها 93.7%، وكذلك في تنويع الناتج المحلي الإجمالي، والدعم الاقتصادي لدولة الإمارات وريادتها، بالإضافة إلى أن المعرض منصة رائدة للتواصل مع عملاء محتملين وجدد.


وتعمل دوكاب حالياً على العديد من العقود الكبرى، بما في ذلك توريد كابلات الجهد العالي والجهد المتوسط والجهد المنخفض والموصلات الهوائية للمشاريع المرتبطة بشركة أدنوك في أبو ظبي، و"سامسونج"، وبو حصا، وغيرها العديد.
ويركز معرض ومؤتمر أديبك 2023، على محور إزالة الكربون حيث سيتم مناقشته من قبل نخبة من رجال الأعمال والقادة، وطرح أفكاراً حول كيفية تسريع الحلول منخفضة الكربون وتقليل الانبعاثات مع زيادة الفرص الاقتصادية أيضًا عبر القطاع الصناعي.

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