أراضي دبي تُطلق خدمة «مناقصات»

دبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مُمثلة بمؤسسة التنظيم العقاري، خدمة «مناقصات»، الهادفة إلى حوكمة عملية تقديم المناقصات في كلّ ما يتعلّق برسوم الخدمات والصيانة في قطاع العقارات المشتركة، وتعزيز الشفافيّة وتوفير أفضل الخدمات جودة بأسعار مناسبة وتنافسيّة.

وتُسهم خدمة «مناقصات» التي تُعتبر جزءاً من نظام «ملّاك»، المنظومة المتكاملة لإدارة العقارات المشتركة بدبي، في تسهيل وتبسيط سير إجراءات تقديم العطاءات عبر ربط شركات إدارة العقارات المشتركة بمزوّدي الخدمات، بإشراف وتنظيم تام من قبل مؤسسة التنظيم العقاري.

وقال المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، إنّ إطلاق خدمة «مناقصات» يأتي استكمالاً للمساعي الرامية إلى تعزيز جاهزيّة القطاع العقاري واستدامته، وترسيخ الشراكات الفعّالة بين الأطراف المعنيّة كافة، بما يُسهم في رفع كفاءة العمليات، وضمان تقديم الخدمات الاستباقيّة المتمحورة على الإنسان.

وأضاف: «يسهم قطاع العقارات المشتركة في تطوير وتنمية القطاع العقاري بشكل عام، ويعكس الاهتمام المتنامي بالاستدامة والابتكار وتلبية احتياجات المستثمرين والسكّان.