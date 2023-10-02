«شل» تزود طيران الإمارات بـ300 ألف جالون من الوقود المستدام

دبي (الاتحاد)

أبرمت طيران الإمارات اتفاقية مع شركة «شل أفييشن» لتزويدها بأكثر من 300 ألف جالون من وقود الطيران المستدام، SAF لاستخدامها في مقر الناقلة بدبي.

ومن المتوقع أن تتسلم طيران الإمارات أول شحنة بموجب الاتفاقية قبل نهاية العام الجاري، ما يجعلها المرة الأولى التي يتم فيها ضخ هذا النوع من الوقود في نظام مطار دبي الدولي للوقود.

وتعد الاتفاقية أحدث خطوة تتخذها طيران الإمارات في إطار استراتيجيتها البيئية التي تركز على ثلاثة مجالات: خفض الانبعاثات، والاستهلاك المسؤول، والحفاظ على الحياة البرية والموائل. وبموجب الاتفاقية، ستقوم طيران الإمارات بتتبع تسليم الوقود المستدام وبيانات استخدامه من خلال «أفيليا Avelia»، أحد حلول SAF الأولى في العالم التي تعمل بتقنية البلوك تشين.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «نفخر بالعمل بالشراكة مع شل لتوفير إمدادات الوقود المستدام لطيران الإمارات في دبي لأول مرة، والاستفادة من منصة أفيليا التي توفر لمشغلي الرحلات المرونة اللازمة لمواءمة أهداف الاستدامة الخاصة بهم وتقليل بصمتهم البيئية».