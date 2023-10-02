«الاتحاد للطيران» تحلِّق إلى ثلاث وجهات جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت «الاتحاد للطيران»، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، إطلاق رحلات جديدة إلى ثلاث وجهات رئيسية، تشمل أوساكا وكوبنهاجن ودسلدورف، لتواصل الناقلة ترسيخ دورها المحوري في تعزيز روابط أبوظبي مع العالم، وتقديم خيارات أكبر وتجارب أفضل للمقيمين والزوار. وانطلقت الخدمات الجديدة إلى دسلدورف في ألمانيا في 28 سبتمبر، تلتها رحلات إلى كوبنهاجن الدنماركية في اليوم التالي، وأوساكا في اليابان في الأول من أكتوبر.

وكشفت الشركة عن زيادة رحلاتها إلى كل من كوالالمبور في ماليزيا وكولومبو في سريلانكا، في إطار خطتها لإطلاق وجهات جديدة وزيادة عدد من رحلاتها لملاقاة زيادة الطلب على زيارة أبوظبي، وتعزيز شبكة وجهاتها.

وقال أنتونوالدو نيفيز، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «تعتبر الرحلات الجديدة الخطوة المهمة التالية في مسيرتنا مع تعزيز شبكتنا لتوفير المزيد من سبل الربط لضيوفنا، وملاقاة طلبهم لمزيد من الفرص لزيارة أبوظبي».

وتابع: «إننا نساعد في تسريع النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي من خيار توفير خيارات سفر أكثر وسبل ربط أكثر سلاسة مع ضمان تسهيل زيارة أبوظبي على ضيوفنا كوجهة أخيرة أو في رحلة توقف وهم في طريقهم إلى إحدى الوجهات التي نشغّل إليها».