اتفاقية تعاون بين «أبوظبي الأول» و«مصدر» و«بلو كربون»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع بنك أبوظبي الأول، مذكرات تفاهم مع كل من شركة «بلو كربون» و«مصدر»، بهدف تسريع نمو أسواق تداول الكربون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتزويد أرصدة الكربون عالية الجودة، بما يشكل خطوة جديدة في مسيرة البنك ليصبح المركز الرئيسي لتداول الكربون في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان بنك أبوظبي الأول أطلق مؤخراً مكتب تداول الكربون، ضمن قسم الأسواق العالمية، بهدف تعزيز قدرات البنك في مجال الحد من الانبعاثات الكربونية.

وتزامن إطلاق المكتب مع عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليدعم أهداف الانبعاثات الكربونية الصفرية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. ويوفر المكتب خيارات تداول وتمويل الكربون، ويعمل على تسهيل الصفقات الاستراتيجية المتعلقة بالكربون، وتشجيع تطوير أرصدة وتعويضات الكربون عالية الجودة لعملاء الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للاستثمار.

ويعتبر البنك أول المؤسسات المالية الإقليمية التي تمتلك إمكانات التداول في سوقي الامتثال الرئيسيين، بما في ذلك مخصصات انبعاثات الاتحاد الأوروبي (EUA)، ومخصصات انبعاثات المملكة المتحدة (UKA)، وأسواق الكربون الطوعية مثل Gold Standard وVerra. كما يعدّ أيضاً أول بنك إقليمي يوفر الأوراق المالية بموجب ترخيص من قبل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب حلول منظمة لشراء أرصدة الكربون الآجلة للعملاء المحليين والدوليين.

وتمثّل مذكرات التفاهم الموقعة مع «بلو كربون» و«مصدر» إنجازاً بارزاً نتيجة لهذه النقاشات، كونها تربط رواد الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة مباشرة مع أسواق تداول الكربون الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال الشيخ أحمد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة «بلو كربون»: «تعد الشراكة بين «بلو كربون» وبنك أبوظبي الأول مثالاً رئيسياً على كيفية تسخير هذا التمويل لإحداث تأثيرات إيجابية دائمة. نحن ملتزمون ليس فقط بتعزيز التخفيف من الانبعاثات، ولكن أيضاً بتحقيق التمكين الاقتصادي وتحسين سبل العيش في البلدان التي نتعامل معها».

من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ «مصدر»: «تفخر «مصدر» بشراكتها مع بنك أبوظبي الأول لاستكشاف السبل الكفيلة بالاستفادة من أسواق الكربون وتسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة.

ويُجري بنك أبوظبي الأول مناقشات مع الشركات الصناعية الوطنية والإقليمية الكبرى حول نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات، كما وصل إلى مراحل متقدمة من النقاش مع جهات إماراتية لإنشاء منظومة طوعية للكربون. ويعمل البنك أيضاً كمشترٍ أول ومزود لخدمات التحوط وجهة إصدار لأرصدة الكربون.