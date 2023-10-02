ممثلو أجنحة أوروبية وآسيوية لـ«الاتحاد»: «أديبك» منصة مثالية لحلول وتقنيات إزالة الكربون

رشا طبيلة (أبوظبي)

قال ممثلو أجنحة دولية أوروبية وآسيوية مشاركة في معرض ومؤتمر «أديبك 2023» إن المعرض أصبح منصة مثالية لتقديم حلول وتقنيات مبتكرة تستهدف إزالة الكربون وتحقيق صفر صافي انبعاثات الكربون، مؤكدين أن الحدث يعد فرصة إلى تعزيز التعاون والاستثمار والشراكة مع الإمارات ودول المنطقة.

وأضاف هؤلاء لـ«الاتحاد» على هامش أعمال اليوم الأول من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، أن «أديبك» يعد من أهم المعارض المتخصصة في قطاع الطاقة والنفط في المنطقة، مؤكدين مدى حرصهم على المشاركة بالمعرض بشكل سنوي؛ لأنه يعد فرصة للقاء أهم الشركات والحكومات في قطاعي النفط والغاز، والتعرف على آخر ابتكارات وحلول الطاقة وعقد الشراكات والاجتماعات.

وقال إسبن تيكسوم، المستشار التجاري لسفارة مملكة النرويج في الإمارات «لدينا 31 شركة مشاركة ضمن الجناح النرويجي، حيث نتوقع أكثر من 100 شركة نرويجية تزور المعرض».

وأكد تيكسوم أهمية معرض «أديبك»، لا سيما لمزودي الحلول التقنية النرويجية التي تعمل على هدف تحقيق صفر صافي انبعاثات كربونية.

وقال تيكسوم «نسعى لزيادة حجم المشاركين والشركات ضمن الجناح، حيث يوجد اهتمام من الشركات النرويجية للقدوم للمنطقة لعرض تقنياتها».

من جانبه، قال إيروين سوريادي، نائب الرئيس لـ «SSK Migas»، وهي فرقة العمل الخاصة لنشاطات أعمال قطاع النفط والغاز في إندونيسيا، «نحن موجودون هنا في الجناح الإندونيسي للمشاركة في (أديبك) من خلال 19 مشاركاً ومساهماً، منهم جهات حكومية وشركات ومصنعون».

وأضاف: «يعد هذا الحدث فرصة مثالية للتعاون والشراكة مع جميع الدول التي لديها القدرات في قطاع النفط والغاز، ومناقشة فرصة زيادة التعاون والاستثمار من أجل دعم احتياجات الطاقة في العالم»، مؤكداً أن المعرض يعد فرصة مثالية لاستكشاف الفرص في إندونيسيا.

بدورها، قالت فلافي باكاي، مديرة بيزنس فرانس الإمارات، حول الجناح الفرنسي المشارك في المعرض: «لدينا 39 شركة من شركاء مختلفين مثل توتال للطاقة وشركات متخصصة، حيث نفخر بوجودونا هنا لنعمل معاً وبشكل أسرع لإزالة الكربون الذي هو يعد أهم محور للمعرض العام الجاري»، مؤكدة أن الجناح الفرنسي بالمعرض نجح في تقديم حلول مبتكرة وتقنية لدول المنطقة لجعل العالم أفضل للمستقبل، ولدينا حلول هيدروجينية بقيادة حكومات فرنسية، حيث يوجد فرصة كبيرة لتحقيق أهداف 2050.

أما ماريون موراي مستشارة التجارة الدولية- الوكالة الاسكتلندية للمشاريع، فقد أكدت أن هناك 24 شركة اسكتلندية مشاركة ضمن الجناح، لافتة إلى أن اسكتلندا تتمتع بمكانة رائدة في مجال إزالة الكربون من أنظمة الطاقة وابتكار طرق لمساعدة العالم على تحقيق صفر صافي انبعاثات كربونية بفضل جهودها المبتكرة في احتجاز الكربون وتخزينه، واستخدام الوقود الهيدروجيني وتوليد الطاقة من الرياح. وأضافت «نحن كوكالة لتطوير الاقتصاد الوطني، دورنا يهدف لدعم الشركات الاسكتلندية للتوسع عالمياً، حيث نتطلع لدخول أسواق المنطقة عبر معرض أديبك 2023».

من جانبه، قال أندرسون هان، نائب الرئيس للشرق الأوسط في شركة «جيريل» الصينية: «تعد المشاركة في (أديبك) هذا العام أمراً في غاية الأهمية للشركات العاملة في قطاع الطاقة بالصين». وأضاف «نركز من خلال مشاركتنا على تلبية طلب المستهلكين، وعرض مبادرات وتقنيات وحلول الحد من انبعاثات الكربون، وتحقيق صفر صافي الانبعاثات الكربونية».