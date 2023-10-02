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اقتصاد

أحمد جاسم الزعابي: 123.3 مليار درهم سوق الفرص الاستثمارية ضمن «شركاء أبوظبي»

أحمد جاسم الزعابي
3 أكتوبر 2023 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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كشف معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، عن توفير فرص استثمارية في 100 مجال يبلغ إجمالي حجم سوقها 123.3 مليار درهم (33.5 مليار دولار) بحلول العام 2027 في إطار برنامج شركاء أبوظبي الذي أطلقته الدائرة ضمن مبادرات الاستراتيجية الصناعية لتحسين بيئة الاستثمار في القطاع الصناعي عبر توفير إرشادات شاملة ومفصلة عن الفرص الاستثمارية، وحوافز مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات الشركات والمستثمرين. 
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2023، حيث أعلن معالي أحمد جاسم الزعابي طرح فرص استثمارية في 33 مجالاً في قطاع الصناعات الكيميائية المزدهر، وتصل قيمة سوق هذه الفرص إلى 22.08 مليار درهم (6 مليارات دولار) بحلول عام 2027. 
وقال الزعابي إن برنامج شركاء أبوظبي قام بتحديد باقة من الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية السبعة التي تركز عليها استراتيجية أبوظبي الصناعية، وتشمل الصناعات الغذائية، والدوائية، والكيميائية، والآليات والمعدات، والصناعات الكهربائية، والإلكترونيات، وصناعة النقل. 
وأضاف: «توفر حزمة الفرص في 33 مجالاً في الصناعات الكيمائية إرشادات شاملة ومفصلة عن مميزات الاستثمار في أبوظبي وفرص النمو في هذا القطاع الحيوي، وذلك في ظل التركيز على زيادة الصناعات الكيمائية محلياً لتلبية الطلب المتنامي»، مشيراً إلى أن معدل النمو السنوي الإجمالي للفرص الاستثمارية التي تم تحديدها في هذا القطاع يتراوح ما بين 2% إلى 14% في الفترة بين عامي 2022 و2027.
وقال الزعابي: «منذ إطلاقها في يونيو 2022، نجحت استراتيجية أبوظبي الصناعية في تحقيق معدلات نمو لافتة في مجالات عدة، وخلال عام واحد فقط، ارتفعت الرخص الصناعية الجديدة الصادرة في أبوظبي بنسبة 16.6%، فيما قفزت استثمارات المصانع التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج بنسبة تتجاوز 85%، أما عدد المصانع العاملة في الإمارة فقد بلغ 960 مصنعاً، أي بزيادة حوالي 5% مقارنة بالعام السابق لإطلاق الاستراتيجية».
وأضاف: «يقوم القطاع الصناعي بدور محوري وأساسي في دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي التي أسهمت في تعزيز النمو الملحوظ للقطاعات غير النفطية، وفي العام الماضي، ارتفعت الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي بنسبة 26%، فيما بلغ متوسط معدل النمو السنوي للصادرات غير النفطية 6% في الفترة بين 2016 و2022 في جميع القطاعات، ومع مبادرات استراتيجية أبوظبي الصناعية، نستهدف زيادة الصادرات غير النفطية إلى 178.8 مليار درهم بحلول العام 2031».
وأعلن معاليه ارتفاع معدل نمو القطاعات غير النفطية في إمارة أبوظبي ليتجاوز 12% خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023، فيما بلغ معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري 9.2%، مشيراً إلى أن هذا النمو القوي للقطاعات غير النفطية أسهم في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 3.5% خلال الربع الثاني، ونحو 4% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي (2022)، لتصل نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى أكثر من 53% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي.
وقال: «خلال الربع الثاني من العام الجاري (أبريل، ومايو، ويونيو)، ارتفع معدل نمو القطاع الصناعي في أبوظبي بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 25 مليار درهم، ليحقق أعلى قيمة ربعية منذ 2014، ويسهم بـ 8.7% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، و16.2% من الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية خلال الربع الثاني».
وجدد معاليه التزام أبوظبي بمواصلة بناء وتقوية الشركات مع المؤسسات الرائدة والمعنيين، وزيادة سبل الحصول على التمويل، وضمان سهولة ممارسة الأعمال، وزيادة التنافسية العالمية لأبوظبي، لترسيخ مكانة الإمارة وجهةً مفضلة للمواهب والاستثمارات والأعمال. 
وفي مايو الماضي، أعلنت «اقتصادية أبوظبي» الحزمة الأولى من برنامج شركاء أبوظبي التي شملت فرصاً استثمارية في 20 مجالاً في الصناعات الغذائية، وتصل قيمة إجمالي سوق الفرص المطروحة نحو 29.4 مليار درهم (8 مليارات دولار أميركي) بحلول العام 2027.
 ويستهدف برنامج شركاء أبوظبي الذي يشرف عليه مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتطوير القطاع الصناعي، زيادة التنافسية العالمية لأبوظبي، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتسهيل نقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرات، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي.

أديبك
الإمارات
دائرة التنمية الاقتصادية
أحمد جاسم الزعابي
معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول
معرض أبوظبي الدولي للبترول
مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول
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