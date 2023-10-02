رئيس الجهة المنظمة لـ«الاتحاد»: 30% نمو عمليات التسجيل المسبق في «أديبك 2023»

يوسف العربي (أبوظبي)

ارتفع معدل التسجيل المسبق للزوار في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023» بنسبة 30%، مقارنة بالدورة السابقة للمعرض، حسب كريستوفر هدسون، رئيس شركة «دي إم جي إيفنتس»، الجهة المنظمة للحدث.

وقال هدسون: إن «أديبك» يكتسب أهمية متزايدة خلال العام الحالي، حيث يقام الحدث قبل أقل من شهرين من ترحيب دولة الإمارات بقادة العالم في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).

وأشار إلى أن المعرض يستهدف جمع صناع القرار في الصناعة والمبتكرين والممولين لتسريع الجهود الجماعية لتعزيز تحول الطاقة، باعتباره أكبر مؤتمر ومعرض للطاقة في العالم لتوفير مساحة مخصصة لأصوات أكثر تنوعاً من جميع أنحاء الصناعة، لتعزيز الهدف المشترك المتمثل في مستقبل الطاقة المستدامة.

وأكد، أن أديبك سيكون بمثابة المكان الذي يتبادل فيه صناع السياسات وصناعة الطاقة الأفكار ويجدون الحلول التي ستمكن العالم من إزالة الكربون بشكل أسرع مع إنشاء نظام طاقة جديد ومستدام.

وأوضح أنه من بين أكثر من 350 جلسة تركز أكثر من 200 جلسة على إزالة الكربون، بينما سيجمع المؤتمر الاستراتيجي المخصص لإزالة الكربون أصحاب المصلحة من مختلف الصناعات والقطاعات لتعزيز العمل الجماعي وجعل عالم منخفض الكربون وأعلى نمواً حقيقة واقعة.

وتركز الدورة الحالية من الحدث على أهم الاستراتيجيات والحلول المبتكرة المطلوبة لتسريع وتيرة خفض انبعاثات الكربون والانتقال في قطاع الطاقة، وعقد الشراكات لبناء نظام طاقة قادر على تلبية احتياجات المستقبل.

وشكّل أديبك على مدى ما يقرب من أربعين عاماً منصة عالمية للدفع بالحوار العالمي حول قطاع الطاقة إلى الأمام، وفي عام 2023 الذي تهيمن فيه العلاقة ما بين الطاقة والمناخ على أجندات الحكومات، سيقوم أديبك مجدداً بجمع أبرز الشخصيات القيادية من القطاع الحكومي وقطاع الطاقة لمناقشة التحديات والفرص الناجمة عن الانتقال في قطاع الطاقة.

وشهدت دورة العام الماضي من «أديبك» تنفيذ صفقات بقيمة 8.2 مليار دولار، كما بلغت مساهمة الحدث في اقتصاد الإمارات أكثر من 250 مليون دولار، في ظل توقعات أن تشهد دورة العام الحالي زيادة في قيمة الصفقات الجديدة، مع استقطاب المعرض للمزيد من الشركات الجديدة المتخصصة في الاستثمار بالتقنيات الجديدة وإزالة الكربون، فضلاً عن زيادة مساهمة المعرض في اقتصاد الإمارات، لاسيما بقطاعات الطيران والفنادق والضيافة والتجزئة، مع زيادة عدد الزوار المتوقع للحدث.