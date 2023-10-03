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اقتصاد

"أديبك 2023" يواصل فعالياته لليوم الثاني

"أديبك 2023"
3 أكتوبر 2023 10:35

تتواصل لليوم الثاني فعاليات النسخة التاسعة والثلاثين من معرض ومؤتمر "أديبك 2023" بمشاركة قادة قطاع الطاقة العالمي، الذين يبحثون تعزيز جهود خفض الانبعاثات والتعاون لبناء منظومة طاقة قادرة على مواكبة المتطلّبات والتحديات المستقبلية. وتستمر فعاليات المعرض والمؤتمر حتى يوم الخميس المقبل 5 أكتوبر تحت شعار "خفض الانبعاثات.. أسرع.. معاً"، بمشاركة الأطراف المعنية في قطاع الطاقة وبحضور أكثر من 2200 شركة عالمية في 16 قاعة عرض، و30 جناحاً دولياً.

ويتوقع أن يستقطب المعرض والمؤتمر أكثر من 160 ألف زائر من 164 دولة في أكبر دورة له على الإطلاق. 

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ويمثل معرض ومؤتمر أديبك امتداداً لإرث عريق من الابتكار والتقدّم يمتد لأكثر من 40 عاماً، في تعزيز التطلعات العالمية في قطاع الطاقة؛ حيث يناقش مؤتمر هذا العام الأفكار والدراسات العلمية الاستراتيجية والتقنيات التكنولوجية المتطورة ودعم الاستثمارات اللازمة لتسريع وتيرة خفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية، عبر جمع الأطراف المعنية الرئيسية من مراحل سلسلة توريد الطاقة المختلفة، لابتكار حلول موثوقة لإحداث التغيرات الجذرية المطلوبة، وتحقيق التقدم النوعي اللازم لإنشاء منظومة طاقة شاملة قادرة على تلبية متطلبات المستقبل.

 وتتضمن أجندة "أديبك" هذا العام 350 جلسة حوارية متخصصة تشمل مؤتمرات استراتيجية وتقنية، كما يستقبل الحدث أكثر من 1600 متحدث بمن فيهم وزراء حكوميون ورؤساء تنفيذيون وواضعو سياسات وخبراء طاقة ومبتكرون، بهدف تشجيع التعاون ودعم العمل المطلوب لتسريع تحقيق أهداف خفض الانبعاثات في العالم، عبر تكثيف وتكاتف الجهود، لتعزيز الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة.

 

المصدر: رويترز
الطاقة
مركز أبوظبي الوطني للمعارض
أديبك
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