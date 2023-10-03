الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«مبادلة للطاقة»: 550 مليون قدم مكعب قياسي غاز إنتاج «بيجاجا»

«مبادلة للطاقة»: 550 مليون قدم مكعب قياسي غاز إنتاج «بيجاجا»
3 أكتوبر 2023 13:32

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 


أكد خلفان المنصوري، رئيس مكتب مبادلة للطاقة في ماليزيا، أهمية دور الشركة في دعم أمن الطاقة في ماليزيا وتحقيق هدفها للحياد الناخي في عام 2050. وقال في تصريحات لـ «الاتحاد» خلال مشاركة الشركة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»: إن مشروع حقل «بيجاجا» للغاز الواقع قبالة السواحل الماليزية يعد من أهم المشاريع الحيوية لشركة مبادلة للطاقة نظراً لكونه مشروعاً استراتيجياً رئيسياً لرفد قطاع الطاقة المحلي بنحو 550 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً، مشيراً إلى أن «بيجاجا» يعد حقل الإنتاج الرئيسي لتزويد «مجمع بتروناس للغاز الطبيعي المسال» بالغاز، وقد تمكنت «مبادلة للطاقة» من نقل هذا المشروع من مرحلة الاستكشاف إلى التطوير ومن ثم الإنتاج والتشغيل عبر استحداث أنظمة تكنولوجية جديدة لزيادة كفاءة الإنتاج والتشغيل والصيانة وأنظمة السلامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأضاف المنصوري، أن «مبادلة للطاقة» حصلت على العديد من الجوائز في مجال تشغيل حقول الغاز، ما يعكس طموحها كمستثمر طويل الأجل وشريك استراتيجي في قطاع الطاقة في ماليزيا، فضلاً عن كفاءة كوادرها والتزامها كمزود للطاقة من خلال التركيز الاستراتيجي على الغاز كوقود رئيسي لتحول الطاقة.

ويلعب حقل «بيجاجا» دور رئيس في تأمين إمدادات الغاز الماليزية لعدة عقود قادمة، حيث يقع على عمق 108 أمتار من المياه، وخلال تطوير المشروع تم تصميم وإنشاء منصة معالجة مركزية متكاملة تتكون من قاعدة من ثمانية أرجل، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 550 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً إضافة إلى المكثفات. وسيتم نقل الغاز المنتج إلى مجمع بتروناس للغاز الطبيعي المسال" في بينتولو من خلال خط أنابيب بحرية جديدة طولها 4 كيلومترات وبقطر 38 بوصة، الذي تم ربطه بشبكة أنابيب الغاز البحرية الحالية.

مبادلة للبترول
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
اقتصاد
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
25 سبتمبر 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
‎رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة عبطا بنت سعود
اليوم 13:48
«جوائز أديبك 2023» تكرم 8 فائزين من روّاد العمل المناخي
اقتصاد
«جوائز أديبك 2023» تكرم 8 فائزين من روّاد العمل المناخي
اليوم 13:46
"أدنوك" تعتزم طرح 4% من أسهم "أدنوك للغاز" في سوق أبوظبي
اقتصاد
«أدنوك للغاز» تمنح بتروفاك عقداً لمشروع «حبشان» لالتقاط وتخزين الكربون
اليوم 13:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©