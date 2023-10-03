«مبادلة للطاقة»: 550 مليون قدم مكعب قياسي غاز إنتاج «بيجاجا»

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



أكد خلفان المنصوري، رئيس مكتب مبادلة للطاقة في ماليزيا، أهمية دور الشركة في دعم أمن الطاقة في ماليزيا وتحقيق هدفها للحياد الناخي في عام 2050. وقال في تصريحات لـ «الاتحاد» خلال مشاركة الشركة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»: إن مشروع حقل «بيجاجا» للغاز الواقع قبالة السواحل الماليزية يعد من أهم المشاريع الحيوية لشركة مبادلة للطاقة نظراً لكونه مشروعاً استراتيجياً رئيسياً لرفد قطاع الطاقة المحلي بنحو 550 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً، مشيراً إلى أن «بيجاجا» يعد حقل الإنتاج الرئيسي لتزويد «مجمع بتروناس للغاز الطبيعي المسال» بالغاز، وقد تمكنت «مبادلة للطاقة» من نقل هذا المشروع من مرحلة الاستكشاف إلى التطوير ومن ثم الإنتاج والتشغيل عبر استحداث أنظمة تكنولوجية جديدة لزيادة كفاءة الإنتاج والتشغيل والصيانة وأنظمة السلامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأضاف المنصوري، أن «مبادلة للطاقة» حصلت على العديد من الجوائز في مجال تشغيل حقول الغاز، ما يعكس طموحها كمستثمر طويل الأجل وشريك استراتيجي في قطاع الطاقة في ماليزيا، فضلاً عن كفاءة كوادرها والتزامها كمزود للطاقة من خلال التركيز الاستراتيجي على الغاز كوقود رئيسي لتحول الطاقة.

ويلعب حقل «بيجاجا» دور رئيس في تأمين إمدادات الغاز الماليزية لعدة عقود قادمة، حيث يقع على عمق 108 أمتار من المياه، وخلال تطوير المشروع تم تصميم وإنشاء منصة معالجة مركزية متكاملة تتكون من قاعدة من ثمانية أرجل، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 550 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً إضافة إلى المكثفات. وسيتم نقل الغاز المنتج إلى مجمع بتروناس للغاز الطبيعي المسال" في بينتولو من خلال خط أنابيب بحرية جديدة طولها 4 كيلومترات وبقطر 38 بوصة، الذي تم ربطه بشبكة أنابيب الغاز البحرية الحالية.