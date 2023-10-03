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اقتصاد

«أدنوك للغاز» تمنح بتروفاك عقداً لمشروع «حبشان» لالتقاط وتخزين الكربون

"أدنوك" تعتزم طرح 4% من أسهم "أدنوك للغاز" في سوق أبوظبي
3 أكتوبر 2023 13:43

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت بتروفاك، اليوم عن منحها عقد للهندسة والمشتريات والبناء من قبل "أدنوك للغاز" لمشروع "حبشان" لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، والذي يعد أحد أكبر مشاريع التقاط الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.


وتبلغ قيمة العقد أكثر من 600 مليون دولار أمريكي (2.26 مليار درهم) ويتضمن إنجاز وحدات لالتقاط الكربون، وبنية تحتية متكاملة لخطوط الأنابيب، وشبكة آبار لحقن غاز ثاني أكسيد الكربون. 

يقع المشروع على بعد 150 كيلومتر إلى جنوب غرب أبوظبي في مصنع "حبشان" لمعالجة الغاز، ويساهم في تسريع تحقيق أهداف "أدنوك" في مجال خفض الانبعاثات.

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في تعليقه، قال طارق كعوش، الرئيس التنفيذي لمجموعة بتروفاك: "بتسريع الخطط لتخفيض الانبعاثات، تستثمر دولة الإمارات العربية المتحدة في مستقبلها. نحن نتطلع لجمع خبرتنا في مجال التقاط واستخدام وتخزين الكربون مع خبراتنا في تنفيذ المشاريع في الإمارات، وذلك لدعم "أدنوك للغاز" لتحقيق خططها لخفض انبعاثات الكربون، مع تحقيق أقصى قدر من إنتاج الطاقة بأقل قدر من الانبعاثات، ومساعدة الإمارات في الانتقال للطاقة المستدامة".


ومن جانبه، قال إيلي لحود، الرئيس التنفيذي للعمليات بقسم الهندسة والبناء لدى بتروفاك: "نحن ملتزمون بدعم "أدنوك للغاز" للنمو مع تقليل انبعاثات الكربون. لدينا خبرة تمتد أكثر من ثلاثين عاماً من إنجاز المشاريع هنا في الإمارات العربية المتحدة حيث نواصل بجعل القيمة الوطنية المضافة في صميم عملياتنا من خلال استخدام سلاسل التوريد المحلية وتطوير المواهب والامكانيات لخلق فرص جديدة للكوادر الإماراتية".

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