«أدنوك» و«فيرتيغلوب» تتعاونان لتجريب تقنية لالتقاط الكربون

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت "أدنوك" و"فيرتيغلوب"، الشراكة الاستراتيجية بين "أدنوك " وشركة "أو سي آي " اليوم، عن بدء التطبيق التجريبي لأول وحدة معيارية لالتقاط الكربون في العالم تستخدم تقنية "CycloneCC "، وذلك في مصنع الأسمدة النيتروجينية المملوك بالكامل لـشركة "فيرتيغلوب" في مجمع الرويس الصناعي بأبوظبي في دولة الإمارات.

وتم تصميم هذه التقنية التي قامت بتطويرها شركة "كربون كلين" بهدف خفض تكاليف عمليات التقاط الكربون من مصدر الانبعاثات داخل المنشآت الصناعية.

وتعتمد تقنية التقاط الكربون التقليدية من مصدر الانبعاث على ضخ الغاز في أبراج كبيرة لامتصاص وعزل ثاني أكسيد الكربون يتم بداخلها استخدام المذيبات والحرارة لفصل ثاني أكسيد الكربون والتقاطه وضغطه، حيث تستهلك هذه الطريقة الكثير من الوقت والمال وعادةً ما يستغرق تنفيذ المشاريع سنوات عديدة.

وتستخدم وحدات التقاط الكربون، التي تعتمد تقنية "CycloneCC " وتنتجها شركة "كاربون كلين"، "طبقة قاعدية مضغوطة دوارة" تسمح بتركيب وحدات معيارية لالتقاط الكربون مسبقة التجهيز يصل حجمها إلى نصف حجم وحدات التقاط الكربون التقليدية.وتساهم وحدة التقاط الكربون التي تستخدم تقنية "CycloneCC " في تعزيز قدرة مشروع "أدنوك" الحالي لالتقاط ثاني أكسيد الكربون واحتجازه في طبقات المياه الجوفية الكربونية في المناطق البرية في أبوظبي. ويتيح نجاح التجربة إمكانية نشر تقنية "CycloneCC " لالتقاط الكربون الفعّالة من حيث التكلفة على نطاق واسع في عمليات "أدنوك" و"فيرتيغلوب".

وبهذه المناسبة، قالت صوفيا هيلديبراند، رئيسة قطاع التكنولوجيا في "أدنوك": "تعمل 'أدنوك' على استكشاف جميع الفرص التي تساهم في خفض انبعاثات عملياتها والاستفادة من أحدث التقنيات والشراكات لتحقيق هدف الوصول للحياد المناخي بحلول عام 2045. ويعتبر تطوير ونشر تقنيات فعّالة من حيث التكلفة لالتقاط الكربون مُمكّناً رئيساً للوصول للقدرة السنوية المستهدفة لالتقاط واستخدام وتخزين 10 ملايين طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030".

من جانبه، قال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة "فيرتيغلوب": "تتعامل 'فيرتيغلوب' مع تغير المناخ بجدية تامة، ونحن نثق في قدرة تقنيات التقاط الكربون على القيام بدور مهم ومحوري في تمكين الانتقال في قطاع الطاقة وتحقيق مستقبل مستدام. كما أننا سعداء باختيار 'أدنوك'، الشركة الرائدة في مجال التقاط الكربون وتخزينه في منطقة الشرق الأوسط للتقنية الخاصة بشركة 'كربون كلين' لاستخدامها ونشرها في مصنع 'فيرتيغلوب' للأسمدة النيتروجينية في مجمع الرويس الصناعي، ونتطلع إلى الدور المهم لهذه الشراكة الاستراتيجية في تحقيق أهداف وطموحات دولة الامارات لخفض الانبعاثات والوصول إلى الحياد المناخي".

من جهته، قال أنيرودا شارما، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "كربون كلين": يكتسب هذا المشروع أهميةً كبيرة باعتباره الأول عالمياً باستخدام تقنية 'CycloneCC ' في القطاع الصناعي، وهو ما يقربنا من التسويق الكامل لواحد من الحلول النموذجية التي ستلعب دوراً رئيساً في خفض انبعاثات قطاعات الصناعات الثقيلة وتحقيق الحياد المناخي. ويسعدنا التعاون في هذا المشروع مع 'أدنوك' التي تبذل جهوداً رائدة لتطوير الحلول الهامة للحدّ من تداعيات تغير المناخ مثل تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه".

ومن المتوقع أن يبدأ التطبيق التجريبي لوحدة التقاط الكربون التي تستخدم تقنية "CycloneCC " خلال الشهر القادم. وسيتيح نجاح التجربة نشر المزيد من هذه الوحدات التي يتم تصنيعها في دولة الامارات في المرافق التي تديرها "أدنوك للغاز" وشركات أخرى ضمن مجموعة "أدنوك".