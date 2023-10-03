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اقتصاد

منتدى دبي للأعمال يستشرف الأجندة الاقتصادية العالمية

منتدى دبي للأعمال يستشرف الأجندة الاقتصادية العالمية
4 أكتوبر 2023 01:05

دبي (الاتحاد)
يستشرف منتدى دبي للأعمال الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أجندة الاقتصاد العالمي والتحولات المتسارعة في قضايا العولمة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحول الرقمي والأسواق الناشئة.
ويشكل المنتدى الذي تنظمه «غرف دبي» في مدينة جميرا خلال الفترة بين 1 و2 نوفمبر المقبل، تحت عنوان «تحول القوة الاقتصادية: دبي ومستقبل التجارة العالمية»، فرصة استثنائية للتركيز على دور دبي المتنامي ضمن المنظومة التجارية والاستثمارية العالمية، بما يتوافق مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وبحث القضايا العالمية الملحة.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «لقد قمنا بتصميم أجندة المنتدى لتتوافق مع الاحتياجات المتنوعة لصناعة مستقبل الأعمال، وتسليط الضوء على المواضيع التي ترسم المشهد الاقتصادي العالمي.

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ويوفر منتدى دبي للأعمال من خلال مواضيعه المتنوعة فرصة للاطلاع على الرؤى الاقتصادية المتنوعة للقطاعين العام والخاص حول العالم، ويتيح فرصاً إضافية لنسج علاقات أعمال، وشراكات جديدة، وصفقات استثمارية».
وأضاف لوتاه: «يشكل المنتدى فرصة استثنائية للتركيز على دور دبي المتنامي ضمن المنظومة التجارية والاستثمارية العالمية بما يتوافق مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وبحث القضايا العالمية الملحة، وتزويد مجتمع الأعمال الدولي برؤى قيمة تعكس أهمية الأسواق النامية والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحول الرقمي والعولمة في رسم المشهد المستقبلي لقطاع الأعمال».

4 محاور للمنتدى
وتشكل العولمة موضوعاً مهماً في كل منتديات الأعمال العالمية نظراً لدورها في إعادة تشكيل مشهد الأعمال عبر خلق الفرص والتحديات على حدٍ سواء. وتستطيع الشركات القادرة على خوض تعقيدات الأسواق العالمية بكفاءة توسيع نطاق حضورها، والارتقاء بأرباحها، والوصول إلى الموارد القيّمة. إلا أنه يجدر بهذه الشركات التصدي للتحديات والتعقيدات الفريدة من نوعها التي تصاحب العمل على نطاق عالمي، وهو موضوع سيكون أحد المحاور الرئيسية خلال المنتدى.

دبي
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محمد لوتاه
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