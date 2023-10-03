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اقتصاد

«كهرباء دبي» توقع اتفاقيتين مع «أكوا باور» ضمن مشروع مجمع حصيان

خلال التوقيع (من المصدر)
4 أكتوبر 2023 01:05

دبي (الاتحاد)

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وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي مع شركة «أكوا باور» السعودية، اتفاقيتي «المساهمين» و«شراء المياه» لمدة 30 عاماً للمرحلة الأولى من مشروع مجمع حصيان لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي باستخدام الطاقة الشمسية وفق نموذج المنتج المستقل للمياه.
وقع الاتفاقية سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومحمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة أكوا باور، بحضور عدد من مسؤولي الطرفين.
وكانت هيئة كهرباء ومياه دبي أعلنت، في شهر أغسطس الماضي، عن اختيار شركة أكوا باور «المتناقص الأفضل» لتنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع مجمع حصيان بقدرة إنتاجية 180 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً بنظام المنتِج المستقل للمياه باستثمارات تبلغ 3.357 مليار درهم (914 مليون دولار أميركي)، وبمساحة إجمالية للأرض المخصصة للمشروع 252.300 متر مربع. وحققت «الهيئة» أدنى سعر عالمي بلغ 0.36536 دولار أميركي للمتر المكعب من المياه المحلاة، قدمته شركة «أكوا باور». ويعد هذا المشروع الأكبر من نوعه في العالم لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وأول مشروع لهيئة كهرباء ومياه دبي وفق نموذج المنتج المستقل للمياه. وسترتفع القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة لـ«الهيئة» إلى 670 مليون جالون يومياً عام 2027 مع إنجاز كافة مراحل المشروع. وقال الطاير: «يسعدنا توقيع الاتفاقية مع شركة أكوا باور بما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز أمن إمدادات المياه في دبي من مصادر مستدامة، وتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في الإمارة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».
وأضاف الطاير: «نعمل على ضمان استمرار توافر خدماتنا بنسبة 100% وفقًا لأعلى المستويات العالمية في التوافرية والاعتمادية والكفاءة بفضل بنيتنا التحتية المتطورة والتقنيات المتقدمة التي نستخدمها. ونعتمد على الابتكار والتخطيط حتى نساهم في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في عام 2071».
من جهته، قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة أكوا باور: تعد  الشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي نموذجاً للمشروعات النوعية المثمرة التي نقوم بتشغيلها وإدارتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سجّلنا رقماً قياسياً عالمياً لأدنى تعرفة إنتاج وتعد المحطة الأكبر في العالم لتحلية المياه بالطاقة الشمسية، وكذلك المحطة الأكفأ في استخدام الطاقة بتقنية التناضح العكسي في «مجمع حصيان للطاقة والمياه» في دبي.

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