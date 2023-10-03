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اقتصاد

الأسهم المحلية تربح 6 مليارات درهم

الأسهم المحلية تربح 6 مليارات درهم
4 أكتوبر 2023 01:05

أبوظبي (وام)

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 6 مليارات درهم، فيما نجح سوق دبي في تجاوز حاجز 4200 نقطة، وذلك للمرة الأولى في أكثر من 98 شهراً.
وتوزعت المكاسب السوقية بواقع 3.79 مليار درهم لسوق دبي المالي، ونحو ملياري درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.554 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.851 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و702.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. وواصل سوق دبي التحليق نحو أعلى مستوياته منذ منتصف يوليو 2015 بعد صعود مؤشره العام بنسبة 0.45% أو ما يعادل 18.7 نقطة ليغلق عند 4201.84 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.53% إلى مستوي 9839.09 نقطة، فيما وصل مؤشر «فادكس 15» عند 9566.52 نقطة بمكاسب تجاوزت 51.5 نقطة أو ما نسبته 0.53%. واستحوذ «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي بسيولة 246.2 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.77% عند مستوى 403.7 درهم، تلاه «الدار العقارية» بسيولة 138.6 مليون درهم وأقفل عند 5.99 درهم بمكاسب 2.39%، ثم «ألفا ظبي» جاذباً 114.6 مليون درهم ووصل إلى 19.8 درهم.
وفى سوق دبي، تصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 220 مليون درهم وأغلق عند 8.21 درهم، تلاه «الخليج للملاحة» بسيولة 116.8 مليون درهم وأقفل عند 7.1 مليون درهم، ثم «مصرف عجمان» بسيولة 96.6 مليون درهم ووصل إلى 2.21 درهم.

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