الرئيس التنفيذي للشركة لـ«الاتحاد»: 180 ألف برميل نفط يومياً حجم إنتاج «دراجون أويل» الإماراتية

رشا طبيلة (أبوظبي)

أكد المهندس علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل»، وهي منصة التنقيب والإنتاج المملوكة بالكامل لحكومة دبي، أن حجم إنتاج الشركة من النفط يومياً في الوقت الحالي بلغ 180 ألف برميل، متوقعاً أن يصل حجم الإنتاج اليومي إلى 300 ألف برميل بحلول العام 2026، وذلك من خلال التطوير المستمر والتوسع في العمليات الإنتاجية في الدول التي نعمل بها حالياً وهي تركمانستان ومصر والعراق، فيما ندرس فرص التوسع بالأسواق العالمية.

وقال الجروان لـ «الاتحاد» على هامش مشاركته في فعاليات «أديبك»: «لدينا استثمارات في قطاع النفط والغاز في تركمانستان التي نعطيها أولوية لأننا المشغلون الوحيدون هناك، في وقت الذي نمتلك استثمارات في جنوب العراق وتحديداً في حقل الفيحاء، فضلاً عن عملياتنا في مصر التي تشمل خليج السويس، حيث نمتلك 23 حقلاً وننتج نحو 60 ألف برميل باليوم في مصر».

وحول خطط التوسع في الخارج، أكد الجروان «لدينا خطة طموحة للتوسع خارج الإمارات، حيث تم التواصل مع مسؤولين من دول وشركات مختلفة لمناقشة فرص تطوير الأعمال».

وأضاف «نبحث في التوسع بشكل أكبر في تركمانستان والعراق في وقت نتطلع لفرص جديدة في دول أخرى مجاورة مثل أذربيجان، بينما توجد فرص أخرى في دول أخرى يتم تقييمها ودراستها في الوقت الراهن».

وحول معرض «أديبك»، أكد الجروان، «أديبك يعد حدثاً عالمياً في جميع المقايييس، حيث يعتبر المعرض الأول من ناحية الحجم ومن ناحية المحتوى».

وقال «نحن جزء من صناعة كاملة، فدورنا في (أديبك) تبادل الخبرات في معرفة آخر التطورات في صناعة النفط من خلال المعروضات والتقنيات الحديثة وأفضل الممارسات».

وشدد الجروان على أن «أديبك» يعد فرصة للتواصل وإعادة اللقاء مع مختلف الشركات الكبرى والمشاركين ولقاء المسؤولين الحكوميين لبحث فرص التعاون، ولدعم المصالح المشتركة.

وحول دور الشركة في مجال الحد من انبعاثات الكربون، قال الجروان: «دورنا كمشاركين التعلم المستمر في هذا المجال، إضافة إلى مبادراتنا لتخفيض الانبعاثات، حيث استطعنا تحقيق (صفر حرق) في مشاريعنا في مصر، بينما نبني حالياً مشاريع في العراق للتخلص من حرق الغاز».