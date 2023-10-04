أسعار النفط ترتفع مع تقليص الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء مدعومة بتقلص إمدادات الخام العالمية.

وبحلول الساعة 0004 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 90.98 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتاً إلى 89.34 دولار للبرميل.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية عن المخزونات اليوم الأربعاء.

وتعرضت الأسعار لضغوط في الأيام الماضية بفعل قوة الدولار الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية أمس الثلاثاء بعد أن أشارت بيانات عن فرص العمل الشاغرة في الولايات المتحدة إلى استمرار قوة سوق العمل مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) إلى رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار من تكلفة النفط بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما قد يضعف الطلب عليه.