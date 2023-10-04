«أدنوك» تعلن عن المرشحين النهائيين للفوز بمسابقة تكنولوجيا الحدّ من الانبعاثات



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت "أدنوك"، اليوم عن 10 مرشحين نهائيين للفوز في مسابقتها العالمية لتكنولوجيا الحدّ من الانبعاثات التي أطلقتها خلال "ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ" في مايو الماضي، لإيجاد الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المناخ الذين سيساهمون في صياغة مشهد الطاقة العالمي.

وتم اختيار المرشحين النهائيين من بين 650 شركة تقدمت للمسابقة من 50 دولة.وقالت صوفي هيلدبراند، رئيسة قطاع التكنولوجيا في "أدنوك"، بهذه المناسبة : "تسعى 'أدنوك' لتوظيف التقنيات والشراكات والاستفادة منها في دعم جهودها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045. ونجحت المسابقة العالمية لتكنولوجيا الحدّ من الانبعاثات التي أطلقتها الشركة في جذب المئات من الشركات الرائدة حول العالم. وتقدم جميع الشركات في القائمة المختصرة تقنيات مبتكرة، ونتطلع للقاء كل من المرشحين النهائيين في دولة الإمارات خلال نهاية العام".

وتسعى "أدنوك" لتسريع جهود الحدّ من انبعاثات عملياتها وخفض كثافة انبعاثات الكربون بنسبة 25% بحلول عام 2030، لتحقيق هدف الحياد المناخي بحلول عام 2045.

وتستند خطة "أدنوك" لخفض الانبعاثات على تخصيص الشركة لمبلغ 55 مليار درهم (15 مليار دولار) بشكل أوّلي لتعزيز الاستثمار في الحلول منخفضة الكربون والطاقات الجديدة وتقنيات المناخ.وسيقوم المتسابقون بعرض ابتكاراتهم في الفعالية النهائية للمسابقة التي تقام في الدولة خلال ديسمبر القادم، حيث ستحصل الشركة الفائزة على مبلغ مليون دولار لتجربة ابتكاراتها في "أدنوك"، بالإضافة للاستفادة من فرص الدعم والتطوير التي يقدمها مركز "أدنوك للأبحاث والابتكار".

وتقدم "أدنوك" المسابقة بدعم من"أمازون ويب سيرفسيس" و"بي بي" و"هب71" ومركز "نيت زيرو تكنولوجي".

وتتخصص الشركات المتواجدة ضمن قائمة المرشحين النهائيين للمسابقة في تقديم العديد من الابتكارات في مجالات التقاط الكربون، والذكاء الاصطناعي، والهيدروجين، والطاقات الجديدة، والبطاريات، والحلول القائمة على الطبيعة، حيث تضمنت القائمة كلاً من شركة "سي سي يو انترناشيونال" البريطانية المتخصصة في تطوير تقنية لالتقاط الكربون واستخدامه للمنشآت الصناعية تعتمد على خاصية "تأرجح الضغط"، وشركة "سي أو2 سيركيولار أير" الهولندية الرائدة في التقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء باستخدام تقنية الرياح الطبيعية، وشركة "اماراتي سي أو2 جروب"، وهي شركة محلية تتخصص في "الالتقاط المباشر للهواء" إلى جانب محطات التحلية لتعدين ثاني أكسيد الكربون.