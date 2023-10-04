«فايف القابضة» تدرج سندات خضراء في «ناسداك دبي»

دبي (الاتحاد)

رحبت ناسداك دبي، بإدراج أول سندات خضراء بقيمة 350 مليون دولار أمريكي من شركة "فايف القابضة"، الرائدة في مجال الضيافة والتطوير العقاري الفاخر ومقرها دبي.

ويمثل هذا الإدراج خطوة هامة لشركة "فايف القابضة"، كما يمثّل أول إدراج لها في أسواق المال.وتواصل ناسداك دبي، ريادتها في إنشاء منظومة شاملة تدعم التمويل المستدام، حيث يعزز إدراج السندات الخضراء من "فايف القابضة" القيمة الإجمالية للسندات وإدراجات الصكوك المصنفة بحسب مبادئ التمويل المستدام في ناسداك دبي، لتصل إلى 26.7 مليار دولار أمريكي، ويساهم في إجمالي قيمة الديون المدرجة في البورصة البالغة 118.34 مليار دولار أمريكي.



وتبلغ قيمة السندات الخضراء التي أصدرتها "فايف القابضة" 350 مليون دولار أمريكي، بعائد يصل إلى 9.375%، وتُستَحق في العام 2028. ويؤكد هذا الإدراج على التزام "فايف القابضة" بالتمويل المستدام ومواصلة قيادتها للممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتعد شركة "فايف القابضة" مثالًا رئيسيًا على جهود دولة الإمارات لتعزيز التمويل المستدام تماشياً مع الجهود الدولية. كما تلعب بورصة ناسداك دبي دورًا مهمًا في جذب الإدراجات التي تتماشى مع هذه القيم إقليمياً ودولياً.



واحتفالًا بهذا الإنجاز، شارك كبير مولشنداني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ "فايف القابضة"، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، في قرع جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، بحضور الإدارة التنفيذية لمجموعة "فايف" للاحتفال بإصدار الشركة الأول في البورصة المالية الدولية في المنطقة، ما يؤكد على الإنجازات الملموسة للمجموعة.



وبهذه المناسبة قال كبير مولشنداني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ "فايف القابضة": "أنجزنا عامًا من النجاحات غير المسبوقة في العام 2022، مدفوعًا بتسريع استراتيجياتنا للنمو، والتي حققت نتائج مالية قوية بنسبة نمو وصلت إلى 42%، كما انجزنا خطوات مهمة وعالمية المستوى في مجال الاستدامة بحصولنا على (تصنيف "A" لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من مؤسسة ISS). وندرك في "فايف القابضة" أن إيجاد القيمة لأصحاب المصلحة يعد أمرًا ضروريًا للتنمية المستدامة، وهو ما يدفعنا نحو تعزيز التزامنا بتحقيق نتائج مالية قوية، والاستجابة في ذات الوقت لاستحقاقات البيئة. وهذا يشكّل ركيزة أساسية لرؤية "فايف القابضة" للاستدامة، والتي تعبّر عن إرثنا الذي يجمع بين الإنجازات المادية المقترنة بتركيزنا الاستراتيجي على الاستدامة."



ومن جهته، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و ناسداك دبي: "يسعدنا أن نرحب بإدراج السندات الخضراء لشركة "فايف القابضة" في بورصة ناسداك دبي، والذي يتوافق مع أولويات الاستدامة ومهمتنا لتعزيز فرص الاستثمار المسؤولة والمؤثرة. كما يؤكد إدراج السندات الخضراء لأول مرة من قبل "فايف القابضة" على مكانة ناسداك دبي كبورصة رائدة للتمويل المستدام في المنطقة. وسنواصل تقديم هذه المنصة للشركات التي تشاركنا التزامنا بالتميز في مجال الحوكمة التمويل المستدام."