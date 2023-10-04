«أبوظبي للتنمية» يبحث فرص التعاون مع شركة نافكو

أبوظبي(الاتحاد)

بحث صندوق أبوظبي للتنمية ومكتب أبوظبي للصادرات، فرص تعزيز التعاون مع شركة نافكو المتخصصة في مجال السلامة من الحرائق، والتي تعمل على توفير الحلول المبتكرة لأنظمة الحماية ومعدات مكافحة الحرائق، وذلك في إطار جهود الصندوق ومكتب أبوظبي للصادرات لفتح قنوات جديدة تدعم تنمية الصادرات الوطنية.

وقام وفد من الصندوق برئاسة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، لمكتب أبوظبي للصادرات، خلال زيارته للشركة باستعراض التمويلات التي يقدمها الصندوق ومكتب أبوظبي للصادرات، لتنمية الصادرات الوطنية لتمكين الشركات الإماراتية من وصول منتجاتها إلى الأسواق العالمية، وذلك بحضور راشد محمد الكعبي، مدير إدارة الاستثمارات في الصندوق، وخليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة.

وكان في استقبال الوفد المهندس خالد الخطيب، الرئيس التنفيذي لشركة نافكو وعدد من المسؤولين في الشركة، الذي اصطحب الوفد في جولة بالشركة للاطلاع على مرافق شركة نافكو وخدماتها المتنوعة والتعرف على دورها في تعزيز الأمن والسلامة وحماية الممتلكات في الصناعات الرئيسية، وتوفير معدات الحماية للمرافق السكنية والتجارية، ومصافي النفط والغاز والمطارات والطيران، وأماكن الرعاية الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى السبل المطروحة لدعم صادرات الشركة وتوسيع نطاق أعمالها في مختلف الأسواق العالمية.وأشاد محمد سيف السويدي، بمستوى تطور صناعات معدات مكافحة الحرائق والخدمات التي تقدمها شركة نافكو على صعيد المنطقة ودول العالم، لافتاً إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية ومكتب أبوظبي للصادرات يعملان على توفير الدعم للشركات الإماراتية العاملة في القطاعات الحيوية لزيادة تنافسية الصادرات الوطنية وتمكينها من الوصول إلى الأسواق العالمية، بما يسهم في تعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتنمية الاقتصاد الوطني.

من جانبه، قال المهندس خالد الخطيب: «إن زيارة وفد صندوق أبوظبي للتنمية ومكتب أبوظبي للصادرات لشركة نافكو ستفتح آفاقاً أوسع للتعاون المستقبلي بين الجانبين، حيث يقوم الصندوق بدور فعّال لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة داخل دولة الإمارات، مما يدعم الشركة ويمكنها من تصدير منتجاتها الوطنية بشكل أوسع وبقدرة تنافسيّة أكبر، والذي سيسهم بدوره في جعل نافكو أحد المساهمين في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في رفع مساهمة القطاع الصناعي الوطني في الناتج المحلي حسب المستهدفات الوطنية لعام 2031».

وأكّد على حرص نافكو تصدير المنتجات بأعلى جودة لكسب ثقة المستهلك العالمي بالمنتجات الوطنية والتي تحمل شعار «صنع في الإمارات»، علماً بأن شركة نافكو تمتلك شبكة عالمية تغطي خدماتها أكثر من 100 دولة حول العالم، حيث تعمل على إنتاج وتوريد حلول متكاملة للسلامة والأمان، باستخدام أفضل طرق لتصنيع مختلف أنواع معدات مكافحة الحرائق، وأنظمة الحماية للمركبات، مثل سيارات الإطفاء والإسعاف والمستشفيات المتنقلة ومركبات الإنقاذ وإطفاء الحرائق للمطارات.