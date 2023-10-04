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اقتصاد

«أدنوك» تُرسي عقداً لتوريد معدات لمشروع الغاز الطبيعي في الرويس

«أدنوك» تُرسي عقداً لتوريد معدات لمشروع الغاز الطبيعي في الرويس
4 أكتوبر 2023 15:39


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «أدنوك»، اليوم عن ترسية عقد بقيمة تتجاوز الـ 1.47 مليار درهم (أكثر من 400 مليون دولار) على شركة "نوفو بيجنوني إنترناشيونال إس آر إل" التابعة لشركة "بيكر هيوز" لتوريد أنظمة ضغط لتسييل الغاز الطبيعي تعمل بشكل كامل بالاعتماد على الكهرباء المُنتجة من مصادر الطاقة النظيفة، وذلك لمحطة الغاز الطبيعي المسال منخفضة الانبعاثات التابعة لها في مدينة الرويس الصناعية في منطقة الظفرة. 

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وتعتمد سلسلة الإنتاج في المشروع على تقنية "بيكر هيوز" الموفرة للطاقة، وتتضمن ضواغط يتم تشغيلها باستخدام محركات كهربائية بسعة 75 ميجاوات.وستكون محطة الرويس للغاز الطبيعي المسال أول مشروع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل بالكهرباء المُنتجة من مصادر الطاقة النظيفة، ما يجعلها واحدة من أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال في العالم من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية.
وبهذه المناسبة، قالت فاطمة النعيمي، نائب رئيس تنفيذي لإدارة أعمال معالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في "أدنوك": "باعتباره أول منشأة للغاز الطبيعي المسال تعمل بالكهرباء المُنتجة من المصادر النظيفة في الشرق الأوسط، يساهم مشروع الرويس في تعزيز ريادة 'أدنوك' في مجال الغاز الطبيعي المسال، كما يؤكد التزامها بخفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة والابتكار. ويتماشى هذا المشروع مع أهداف 'أدنوك' المتمثلة في توسعة محفظة أعمالها في مجال الطاقة من خلال توفير حلول منخفضة الكربون، لتعزيز مكانتها كمورّد عالمي موثوق للغاز الطبيعي يساهم في تعزيز أمن الطاقة العالمي".
ويتكون المشروع من خطين لتسييل الغاز الطبيعي تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل واحد منهما 4.8 مليون طن متري سنوياً وسعة إجمالية تبلغ 9.6 مليون طن سنوياً. وسيساهم المشروع عند اكتماله في رفع السعة الإنتاجية المستهدفة لـ "أدنوك" من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من الضعف لتلبية الطلب العالمي المتزايد على هذا المورد الحيوي .
وتؤكد ترسية العقد التزام "أدنوك" بتسريع تنفيذ خططها لتحقيق الحياد المناخي وخفض الانبعاثات، كما تعد إنجازاً مهماً ضمن مساعيها المستمرة للاستفادة من إرثها كشركة رائدة في الإنتاج المسؤول للطاقة مع التركيز على مضاعفة جهودها في مجال خفض الانبعاثات التي تستند إلى تخصيص الشركة لمبلغ 55 مليار درهم (15 مليار دولار) بشكل أوّلي لتعزيز الاستثمار في الحلول منخفضة الكربون.

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