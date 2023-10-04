«حرة مطارات أبوظبي» تتعاون مع نظيرتها في مدينة مصدر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، عن التوصل إلى علاقة تعاون جديدة مع نظيرتها في مدينة مصدر، مجمع الأعمال المزدهر ومركز الاستدامة داخل مدينة مصدر.

وستعمل الاتفاقية الجديدة على تعزيز الخدمات العقارية واللوجستية الشاملة المقدمة للشركات.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستحظى الشركات الموصى بها من قبل المنطقة الحرة في مدينة مصدر، خاصة تلك التي ترغب بممارسة عملياتها داخل المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، بفرصة استئجار المستودعات والمساحات للأنشطة الصناعية. وباعتبارها شريكاً لوجستياً وفق أرقى المستويات العالمية، ستوفر المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي أيضاً تراخيص فروع المنطقة الحرة بدون أي تكاليف مرتبطة بالتسجيل والترخيص لجميع الشركات التي ستعمل من المناطق اللوجستية والصناعية بالمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، فضلاً عن حصولها على الخدمات المتميزة والحوافز الأخرى، كما ستحصل على تراخيص في المنطقتين الحرتين والاستفادة منهما في مختلف عملياتها.



وستؤدي الجهود المشتركة للمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي والمنطقة الحرة في مدينة مصدر إلى تحسين أوجه التعاون والشراكات الاستراتيجية بين مختلف المناطق الحرة في أبوظبي، وتنمية منظومتها في الإمارة.



وأكد الطرفان على تعاونهما من خلال مذكرة تفاهم تم توقيعها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023) في أبوظبي، أكبر حدث للطاقة في العالم.

وقالت مورين بانرمان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات أبوظبي: "يسعدنا العمل مع المنطقة الحرة في مدينة مصدر. وبما أن العقارات تعتبر عنصراً أساسياً في عمليات المنطقة الحرة، نأمل أن تحقق هذه الاتفاقية المزيد من الفرص لتعزيز الخدمات بفضل جهودنا المشتركة. ومن خلال علاقة التعاون التي تجمع بيننا، يمكننا ترجمة رؤانا المشتركة لتعزيز تكامل الأعمال داخل منظومة المناطق الحرة، بما يعود بالمزيد من النفع على الشركات، وتوفير الخدمات اللوجستية الشاملة لها".



وقال محمود الحوسني، المدير التنفيذي للخدمات المالية والإسناد في مدينة مصدر: "ستؤدي هذه الاتفاقية إلى تحقيق توسع مهم لمنظومتنا الحالية، لاسيما وانها تتيح أيضاً فرصة رائعة لأكثر من ألف شركة تعمل في منطقتنا الحرة، من حيث إتاحة الخيار لها للعمل داخل مجمع أعمال آخر، والاستفادة من المساحات المتاحة للمستودعات والأنشطة الصناعية التي لا تبعد سوى دقائق معدودة فقط من مكاتبها الحالية. ويسعدنا أن نرى مفعول هذه الاتفاقية من خلال إحدى الشركات الناشئة التي قمنا بالاستثمار فيها عبر ذراعنا الاستثماري "ذا كاتاليست". شركة "فولتس" بدأت حالياً عمليات التصنيع في المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي. لا يسعنا الانتظار لرؤيتهم يتوسعون ويزدهرون أكثر في مجال تخزين الطاقة النظيفة".