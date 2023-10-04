فرض غرامة مالية على شركة بيبل المحدودة

أبوظبي (الاتحاد)

فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي غرامة مالية قدرها 486.000 دولار (1.784.835 درهم) على شركة بيبل (Pyypl) المحدودة، المختصة في تزويد الخدمات المالية والمرخص لها للعمل في سوق أبوظبي العالمي، وذلك لعدم استيفائها لضوابط مكافحة غسل الأموال، وممارستها أنشطة خارج نطاق تصريح تقديم الخدمات المالية الخاص بها، وذلك خلال الفترة من مارس 2021 إلى نوفمبر 2022.

ووجدت سلطة تنظيم الخدمات المالية أن شركة بيبل (Pyypl) قد أخفقت في توفير نظام فعال وضوابط تضمن الامتثال والالتزام التاميّن بمتطلبات مكافحة غسل الأموال. ووافقت الشركة على عدم الاعتراض على النتائج التي توصلت لها سلطة تنظيم الخدمات المالية، ووافقت على التسوية، مما يعني أنها مؤهلة للحصول على تخفيض بنسبة 20% على الغرامة المالية المفروضة عليها.