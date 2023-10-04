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اقتصاد

«إي دي سي» تستكمل بناء سجل أوامر الاكتتاب لاستثمارات خاصة في الأسهم العامة بقيمة 734 مليون درهم

ثقة قوية من المستثمرين بالشركات الإماراتية (الاتحاد)
5 أكتوبر 2023 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ  (ADC)، اكتمال عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب لاستثمارات خاصة في الأسهم العامة، بجمع تمويل قدره 734 مليون درهم مع تسجيل إجمالي طلب تخطى 8 مليارات درهم، ليتخطى حجم الاكتتاب المعروض بأكثر من عشر مرات.
وأفادت إي دي سي كوربوريش للاستحواذ، وهي أول شركة استحواذ ذات غرض خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة تم تأسيسها بمقتضى شراكة بين “القابضة” (ADQ) و”شيميرا للاستثمار”،أن عرض الاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة جذب طلبًا قويًا من المستثمرين المؤهلين والمؤسسات.
وجاء استكمال عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب، والذي يتم تنفيذه بالتوازي مع أول عملية اندماج في المنطقة لشركة استحواذ ذات غرض خاص، في أعقاب الإعلان يوم 19 سبتمبر 2023 عن قيام شركة إي دي سي كوربوريشن بإبرام اتفاقية مع شركة “المتحدة للطباعة والنشر” ذات الملكية الفردية المحدودة (UPP) والتي مقرها في أبوظبي. 
وتخضع عملية الاندماج الى تصويت المساهمين والمتوقع أن يجري في 12 أكتوبر 2023، وستقوم شركة إي دي سي كوربوريشن بإصدار 73.4 مليون سهم جديد من الفئة (أ) بسعر 10 دراهم  للسهم الواحد لمكتتبي الاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة.
وكجزء مع عملية الاندماج، ستقوم إي دي سي كوربوريشن بإصدار 62.3 مليون سهم جديد من الفئة (أ) بسعر إصدار قدره 10 دراهم إماراتية للسهم الواحد لشركة “القابضة” ADQ كمقابل لتحويل ملكية شركة (UPP).
وبعد الاندماج، ستظل “القابضة” ADQ أكبر مسهم منفرد في الشركة المندمجة، وعند اكتمال الصفقة، سيتوفر لدى “المتحدة للطباعة والنشر” مبلغ نقدي وقدره 1.1 مليار درهم من خلال شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص والأموال عبر الاستثمارات الخاصة. ستتيح هذه الإيرادات دعم فرص النمو العضوي وغير العضوي لشركة (UPP)، ويُظهر الاكتتاب الزائد الثقة القوية لدى المستثمرين في طرح الاستثمار الخاصة بشركة (UPP).

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