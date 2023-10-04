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اقتصاد

«نواتوم» تبيع حصتها في «برشلونة لخدمات مستودعات الحاويات»

«نواتوم» تبيع حصتها في «برشلونة لخدمات مستودعات الحاويات»
5 أكتوبر 2023 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، استكمال شركة «نواتوم» التابعة لها، والتي تقود عمليات القطاع اللوجستي في المجموعة، صفقة بيع حصتها البالغة 27.9% في «مجموعة برشلونة لخدمات مستودعات الحاويات»، بقيمة أسهم بلغت 11 مليون يورو، ما يؤدي إلى مكاسب رأسمالية لمرة واحدة قدرها 10 ملايين يورو.
وقالت مجموعة موانئ أبوظبي أن هذه الصفقة تأتي تماشياً مع استراتيجيتها، لتعزيز الإدارة الاستباقية لمحفظة أصولها، وتحقيق إيرادات من الحصص والاستثمارات غير الأساسية التي لا يمكن من خلالها امتلاك حصص أغلبية و/أو سيطرة تشغيلية.
واعتبر الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي، مجموعة موانئ أبوظبي، التخلي عن حصة الأقلية لنواتوم في (مجموعة برشلونة لخدمات مستودعات الحاويات)، تطوراً مهماً للشركة ويعكس حرصها على تعزيز محفظتها من الاستثمارات الاستراتيجية، ومواصلة التركيز على أهدافها طويلة المدى. 

موانئ أبوظبي
الإمارات
القطاع اللوجستي
برشلونة
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