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اقتصاد

مبادلة تستثمر في شركة «أوستيم إمبلانت» الكورية

مبادلة تستثمر في شركة «أوستيم إمبلانت» الكورية
5 أكتوبر 2023 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة مبادلة للاستثمار عن استثمارها في شركة أوستيم إمبلانت (أوستيم)، المتخصصة في مجال تصنيع مواد زرع الأسنان في كوريا، وذلك بالتعاون مع «ام بي كيه بارتنرز» و«يونيسون كابيتال».   
وتحتل «أوستيم» المرتبة الرابعة عالمياً في قائمة مصنعي مواد زرع الأسنان، ويمتد نشاطها عبر أكثر من 30 سوقاً على مستوى العالمي، وتملك مرافق تصنيع في كل من كوريا والولايات المتحدة تقوم بتوفير مواد ومستلزمات زرع الأسنان والأجهزة الرقمية، إلى جانب سلسلة متكاملة من الخدمات المساندة.
وقالت كاميلا ماكابيلي لانقويل، رئيس وحدة علوم الحياة في شركة مبادلة للاستثمار أنه في ظل الزيادة المستمرة في أمراض الأسنان وارتفاع الطلب على الخدمات التجميلية للأسنان على مستوى العالم، أصبحت الحلول العلاجية المتكاملة للأسنان تلعب دوراً حيوياً في تحسين الصحة العامة. ونوهت بالتعاون مع «ام بي كيه بارتنرز» و«يونيسون كابيتال» من أجل مساعدة «أوستيم» على التوسع في توفير حلولها العلاجية المتكاملة والمتميزة في هذه الشريحة السوقية التي تشهد نمواً عالياً في القيمة».

مبادلة للاستثمار
شركة مبادلة للاستثمار
الإمارات
جمهورية كوريا
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