الخميس 5 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«دبي المالي العالمي» ينشر إطار التمويل المستدام

جانب من أعمال المنتدى (من المصدر)
5 أكتوبر 2023 01:26

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
القطاع الخاص غير النفطي يواصل زخم الانتعاش
توظيف 500 من الكوادر المواطنة ضمن برنامج «مصنعين» في 2023

كشف مركز دبي المالي العالمي عن «إطار التمويل المستدام» الخاص به، والذي سيساعد على جمع التمويل اللازم للمشاريع المؤثرة والمستدامة، داخل المركز، وتمهيد الطريق نحو تعزيز جهود التمويل المستدام في المنطقة، بما في ذلك تعزيز الشفافية والإفصاح.
وجاء «إطار التمويل المستدام» الذي تم الإعلان عنه خلال النسخة الأولى من «منتدى الاستدامة المستقبلية»، مصحوباً بمراجعة إيجابية لـ «رأي طرف ثانٍ» من وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، والتي تحدد مبادئ جمع الأموال للاستثمارات في مشاريعه البيئية والاجتماعية التي تساهم في تمكين الأعمال المستدامة. 
وأكد عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، خلال افتتاحه للنسخة الأولى من منتدى الاستدامة المستقبلية وإعلانه عن تفاصيل المراجعة، سعي المركز إلى تعزيز مكانته مركزاً عالمياً للتمويل المستدام، مدعوماً باستراتيجيته 2030، مشيراً إلى أن المركز يعد أول مركز مالي عالمي على مستوى المنطقة يقوم بنشر «إطار التمويل المستدام» الخاص به، مصحوباً بمراجعة إيجابية من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، موضحاً أن هذا الإطار سيساعد على جمع رأس المال اللازم لتمويل المشاريع المؤثرة والمستدامة في المركز.
وتُقدر التكلفة اللازمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ما بين 3.3 و4.5 تريليون دولار أميركي سنوياً. مما يسلط الضوء على الحاجة إلى سوق الديون المستدامة، والتي تحقق نمواً بوتيرة مُتسارعة مدفوعاً بالطلب القوي من جانب المستثمرين وارتفاع التوقعات بشأن إيفاء الحكومات والمنظمات بالتزاماتها على صعيد الاستدامة.
واعتباراً من سبتمبر 2023، تعد بورصة ناسداك دبي في مركز دبي المالي العالمي أكبر سوق للصكوك المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في العالم، حيث يستأثر بحوالي 64% من الصكوك المستدامة المقومة بالدولار في العالم (16.4 مليار دولار أميركي من أصل 25.8 مليار دولار أميركي) و46% من الصكوك المستدامة المقومة بالعملات في العالم (17.5 مليار دولار أميركي من أصل 38.3 مليار دولار).
وفي الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، ساهم برنامج «الطريق إلى COP28» الذي أطلقه مركز دبي المالي العالمي من خلال شراكة استراتيجية لمدة عام مع مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية، في بناء الزخم المطلوب للوقوف على الدور المهم الذي يلعبه التمويل في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف (COP28).
وركزت مناقشات منتدى الاستدامة المستقبلية الذي يحظى بحضور ما يزيد على 1000 من قادة القطاع وصنّاع التغيير من 30 دولة، إعداد استراتيجيات عملية دعماً للانتقال العادل إلى اقتصاد مستدام، ومواءمة الجهود المبذولة في هذا المجال مع الأهداف طويلة الأجل لاتفاق باريس وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.
وتدعم أجندة منتدى الاستدامة المستقبلية خطة مؤتمر الأطراف COP28 المكونة من 4 ركائز والتي تتمحور حول تسريع تحقيق انتقال قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وتفعيل جهود التكيف لتحسين الحياة وسُبل العيش، وتعزيز أطر الاحتواء عبر منظومة عمل المؤتمر. 
بدوره، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «ندرك أن التمويل يشكل أداةً قوية للتغيير الإيجابي، ونسعى من خلال عقدنا لمنتدى الاستدامة المستقبلية إتاحة فرص التواصل بين أهم الجهات المعنية إلى قيادة جهود التغيير وتعزيز التعاون نحو بناء مستقبل مستدام للجميع. ويتماشى ذلك مع أجندة مؤتمر الأطراف COP28 الذي يركز بشكل أساسي على تنفيذ الالتزامات المالية لدعم الدول النامية في التحول إلى اقتصادات خضراء».

دبي
الإمارات
مركز دبي المالي العالمي
التمويل المستدام
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
سوق للملابس المستعملة في نيروبي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«التجارة القارية».. رهان أفريقيا لدحر الفقر قبيل 2030
5 أكتوبر 2023
البابا فرانسيس
الأخبار العالمية
البابا يدعو لاتخاذ إجراءات ملزمة في «كوب 28»
5 أكتوبر 2023
مهاجرون غير شرعيين على متن قارب صغير قبالة سواحل تونس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تراجع محدود للهجرة غير الشرعية من تونس إلى أوروبا
5 أكتوبر 2023
القطاع الخاص غير النفطي يواصل زخم الانتعاش
اقتصاد
القطاع الخاص غير النفطي يواصل زخم الانتعاش
5 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©