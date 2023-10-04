«الجيل التالي من الاستثمارات» تواصل جذب الشركات العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الحلول والاستشارات التكنولوجية «إندافا»، التي تتخذ من لندن مقراً لها، عن انضمامها إلى مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة» التابعة لوزارة الاقتصاد، بهدف توسيع نطاق حضورها في دولة الإمارات وزيادة عدد كوادرها الموجودة حالياً في مكاتبها في مدينة دبي للإنترنت ونقل إدارتها العليا والفرق الفنية التابعة لها إلى الدولة.

وتضم الشركة المدرجة في بورصة نيويورك قوى عاملة عالمية تزيد على 12 ألف موظف وتمتلك حضوراً في أوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية وآسيا والشرق الأوسط، مع تمركز أهم مواردها التكنولوجيا والبرمجية في أوروبا الشرقية، حيث يعتبر كادرها مزوداً عالمياً للتحول الرقمي والتطوير السريع وخدمات الأتمتة الذكية، مما يوفر جسراً تكنولوجياً يمكّن الشركات والحكومات من تحقيق طموحاتها على المدى البعيد، سواءً من خلال تحويل البنى التحتية القديمة، أو تطوير منصات حيوية جديدة، أو طرح أفكار منتجات أو خدمات جديدة، وبفضل سجلها القوي في حلول الدفع والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة، تتطلع الشركة إلى الاستفادة من أوجه التكامل المتاحة بين خدماتها وأجندات التنويع الاقتصادي للحكومات في مختلف دول منطقة الخليج.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «تشكّل الشراكة مع مزوّدة الحلول التكنولوجية العالمية «إندافا» إنجازاً مهماً لمبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. حيث إن توسعها في دولة الإمارات سينعكس إيجاباً على دعم الرؤية الاقتصادية ضمن مسارات مركزية ثلاثة هي تمكين التحول الرقمي للشركات والإدارات الحكومية في دولة الإمارات، وتعزيز نمو وتطور منظومتنا من التقنيات المتقدمة ومجتمع المبادرة الذي يتوسع باستمرار، وتوفير منتج مطلوب بكثافة يمكنه تسريع صادراتنا من الخدمات».

بدوره، قال جون كوتريل، الرئيس التنفيذي لشركة إندافا: «إن الفرص المتاحة للشركة وخدماتها في دولة الإمارات والشرق الأوسط تستوجب ضرورة وجود بصمة أوسع للشركة ودعم تطوير المنظومة المحلية، حيث تسعى دولة الإمارات للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة».