«إيه آي كيو» الإماراتية تصدر حلول الذكاء الاصطناعي بقطاع النفط والغاز

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تصدر شركة «إيه آي كيو» الإماراتية المتخصصة في مجال التكنولوجيا ومقرها أبوظبي، حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة والمتطورة في قطاع النفط والغاز إلى خارج الدولة، بحسب يوسف سالم، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة «إيه آي كيو» المملوكة بنسبة 60% لشركة «أدنوك» و40% لشركة «جي 42» المتخصصة في مجال توظيف تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

أكد سالم لـ«الاتحاد» أن الشركة طورت حلولاً ونماذج للذكاء الاصطناعي تقوم بتحليل البيانات الضخمة، عن عمليات «أدنوك» في قطاع الطاقة على مدار العقود الماضية، بحيث تقوم تلك النماذج للذكاء الاصطناعي بعد تحميلها بتلك البيانات بإصدار توصيات في مجال حفر آبار النفط والغاز، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز الإنتاجية والفعالية التنظيمية مع تحديد إجراءات وتنبيهات خاصة بالسلامة في العمليات التشغيلية، مع تقليل تدخل العنصر البشري.

وأضاف: «يمكن للذكاء الاصطناعي إصدار التوصيات الخاصة بتقليل الانبعاثات وأفضل طريقة اقتصادية للوصول إلى مستهدفات تحقيق الحياد الكربوني، من خلال التركيز على الحقول التي ينتج عنها أعلى إنتاج وأقل انبعاثات»، مشيراً إلى أنه فيما يخص استخدام الذكاء الاصطناعي لإصدار التوصيات الخاصة بالسلامة التشغيلية، فإنه يقوم بإصدار تنبيهات عند عدم الالتزام بإجراءات السلامة في الحفارات وعملية الإنتاج.



توسع خارجي

وعن توسع الشركة خارجياً، أجاب سالم، بأن شركة «إيه آي كيو» تعمل مع عدد كبير من الشركات العاملة في قطاع النفط المحلية، وكذلك مع شركاء شركة «أدنوك» في العالم.

وذكر أن الشركة بدأت في التوسع في الخارج، وتحديداً في البحرين والكويت، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «بتروناس ديجيتال» الماليزية، تهدف لاستكشاف وتطوير وتسويق حلول الذكاء الاصطناعي التي يمكنها تسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة البديلة وتعزيز الاستدامة في قطاع الطاقة، مؤكداً أن الطرفين سيعملان معاً كجزء من التعاون لاختبار حلول الذكاء الاصطناعي واكتشاف التطبيقات القابلة للتطبيق، وحالات الاستخدام التي يمكن أن تخلق القيمة في مجالات الأعمال المتعددة ضمن قطاع الطاقة على مستوى عالمي، فضلاً عن تطوير أفضل الممارسات والأطر الخاصة بالذكاء الاصطناعي وإجراء التحليلات المتقدمة لضمان التميّز التجاري والتشغيلي في كافة مشاريعهما المشتركة.



تكنولوجيا إماراتية

وفيما يخص مشاركة الكوادر الوطنية في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي التي تصدرها الشركة، أجاب سالم، بأن الشركة الإماراتية تقوم بتطوير حلول الذكاء الاصطناعي بوساطة أكثر من 60 من المبرمجين ومديري المنتجات والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

وقال: إن الشركة لديها عدد من الكوادر الإماراتية الحاصلين على درجة الدكتوراه في مجال الذكاء الاصطناعي، كما تتعاون مع «جامعة خليفة» و«جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» وعدد من الجامعات الكورية والآسيوية، من أجل الاستفادة من البحث العلمي في تلك الجامعات لتطوير منتجات وحلول تحقق جدوى اقتصادية للشركة، كاشفاً أن الشركة تقدمت للحصول على 11 براءة اختراع على مستوى العالم بحقوق ملكية فكرية مملوكة من قبل الشركة.