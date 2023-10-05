«أديبك 2023» يختتم فعالياته باستثمارات نوعية لإزالة الكربون

سيد الحجار (أبوظبي)

اختتمت، أمس، فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023»، والتي انعقدت خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر الحالي، تحت شعار «إزالة الكربون أسرع معاً»، وشهدت الكشف عن صفقات كبرى ركزت على الحلول المبتكرة المطلوبة لتسريع وتيرة خفض انبعاثات الكربون والانتقال في قطاع الطاقة. وحقق «أديبك 2023» رقماً قياسياً في أعداد المشاركين، حيث كانت نسخة هذا العام من المؤتمر الأكبر في تاريخه بحضور 184 ألف مشارك من 160 دولة. وخلال المعرض، أعلنت شركة «الجرافات البحرية الوطنية»، قيام شركتها التابعة «الإنشاءات البترولية الوطنية»، بتوقيع عقد مشروع الشطر البحري لمشروع «الحيل وغشا» مع «أدنوك»، حيث تقدر القيمة الإجمالية للمشروع بـ 30 مليار درهم (50% لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية)، بواقع 15 مليار درهم.وأعلنت «أدنوك»، أمس، توقيع اتفاقيات جديدة مع 30 شركة للتصنيع المحلي لمجموعة واسعة من المنتجات الصناعية الأساسية في سلاسل التوريد التي تساهم في تسريع جهودها لخفض الانبعاثات، حيث تؤكد الاتفاقيات عزم الشركات على تصنيع منتجات محلياً تصل قيمتها إلى 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار) ضمن سلسلة التوريد لعمليات «أدنوك».

وكشفت «أدنوك»، أول أمس، ترسية عقد بقيمة تتجاوز 1.47 مليار درهم (أكثر من 400 مليون دولار) على شركة «نوفو بيجنوني إنترناشيونال إس آر إل» التابعة لشركة «بيكر هيوز» لتوريد أنظمة ضغط لتسييل الغاز الطبيعي تعمل بشكل كامل بالاعتماد على الكهرباء المُنتجة من مصادر الطاقة النظيفة، وذلك لمحطة الغاز الطبيعي المسال منخفضة الانبعاثات التابعة لها في مدينة الرويس الصناعية في منطقة الظفرة.



شراكات متنوعة

وأعلنت «أدنوك» خلال المعرض شراكة مع مجموعة «إيدج»، لاستخدام تقنية الطائرات من دون طيار «الدرون» المصنوعة في الإمارات عبر مواقع عملياتها البرية والبحرية.

كما فازت شركة «بتروفاك» بعقد بقيمة 600 مليون دولار مع «أدنوك». وأعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أن أبوظبي ستوفر 100 فرصة استثمارية بحجم سوق إجمالي يبلغ 123.3 مليار درهم (33.5 مليار دولار) بحلول عام 2027.وكشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن 33 فرصة استثمارية جديدة تستهدف الصناعات الكيميائية بحجم يبلغ 6 مليارات دولار.

وقالت طيبة الهاشمي، رئيسة «أديبك 2023» المدير التنفيذي لشركة أدنوك البحرية: كان عام 2023 عاماً استثنائياً بالنسبة لـ أديبك، ويعمل هذا الحدث على توحيد الصفوف بين الدول والقطاعات والشركات والأفراد عبر منظومة الطاقة لاتخاذ خطوات ملموسة لتسريع وتيرة التحول في الطاقة وبناء مستقبل يشهد مستويات منخفضة من الكربون ومستويات أعلى من النمو.



مشاركة قوية

وشارك في «أديبك 2023» أكثر من 2200 شركة و30 جناحاً دولياً وأكثر من 350 جلسة.

وقال طارق الحوسني، رئيس مجلس إدارة مجموعة زيرو جرافيتي انترناشونال الإماراتية، إن دورة العام الحالي من «أديبك 2023» اكتسبت أهمية خاصة مع تنظيمها تحت شعار «إزالة الكربون أسرع معاً»، ما يلقي مزيداً من الضوء على دور الإمارات في دعم الجهود العالمية بمجال خفض الانبعاثات، وتوفير إمدادات آمنة وموثوقة من الطاقة النظيفة، وتسريع جهود إزالة الكربون، قبيل استضافة الدولة فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 28».

وذكر أن الشركة استعرضت خلال المعرض أساليب التكنولوجيا المتطورة التي تطورها مجموعة شركات زيرو جرافيتي انترناشونال، والتي من شأنها أن تساعد الشركات الوطنية والعالمية في خفض الانبعاثات الكربونية.

بدوره، أكد منصور عبدالجبار الصايغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصايغ، المدير العام لشركة «إم آند كو»، الدور الرائد للإمارات في مجال الطاقة النظيفة وخفض الكربون، موضحاً أن دورة العام الحالي من «أديبك» شهدت مشاركة بارزة لقادة قطاع الطاقة بالعالم لمناقشة تحديات التحول بقطاع الطاقة، لاسيما قبل «كوب 28».

وأوضح، أن «أديبك» على مدى عقود أسهم في توفير فرص واعدة أمام الشركات العالمية العاملة في قطاع الطاقة للعمل والاستثمار وتنفيذ المشاريع في الدولة، بجانب عقد الشراكات والتعاون بين الشركات العالمية والمحلية العاملة بقطاع الطاقة.