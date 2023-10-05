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اقتصاد

13.4 ألف علامة تجارية جديدة في الإمارات في 9 أشهر

13.4 ألف علامة تجارية جديدة في الإمارات في 9 أشهر
6 أكتوبر 2023 01:22

رشا طبيلة (أبوظبي)

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كشفت وزارة الاقتصاد عن تسجيل أكثر من 13.350 علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، منها أكثر من 1377 علامة تجارية تم تسجيلها خلال شهر سبتمبر الماضي، والتي شملت شركات محلية وعالمية كبرى داخل الدولة وفي المناطق الحرة.
وبحسب تقرير الوزارة، سجلت الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري متوسط تسجيل علامات تجارية بمعدل 49 علامة يومياً.
وأشارت الوزارة إلى أن العلامات التجارية المسجلة خلال شهر سبتمبر الماضي شملت قطاعات ومجالات متعددة، منها تقنية المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا وحلول الشبكات الذكية والإلكترونيات وخدمات الدفع الإلكتروني والهواتف المتحركة والحاسب الآلي والحوسبة السحابية وقطاع البنوك والخدمات المصرفية والصيرفة وقطاعات الصناعة وخدمات النفط والغاز والمطاعم والاستثمار والعقارات والانشاءات والمقاولات ومواد البناء، إضافة إلى قطاعات السياحة والسفر وإدارة الفنادق والتجهيزات الفندقية وخدمات المطارات، والتجارة العامة وتجارة التجزئة والجملة والوساطة التجارية ومعدات الأمن والسلامة والسيارات وصيانتها وخدمات الإصلاح والتأجير وتجارة الإطارات وقطع الغيار وتنظيم المزادات، إلى جانب، قطاع المواد الغذائية والمأكولات الشعبية والمكملات الغذائية.
وتعد الإمارات مركزاً إقليمياً لعدد كبير من الشركات العالمية التي تعتبر الدولة مقراً لإدارة أعمالها في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بشكل عام.
وتتولى إدارة العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد مسؤولية تطبيق الإجراءات المتعلقة باستلام طلبات تسجيل العلامات التجارية وفحصها، واتخاذ إجراءات متابعة الإعلان والاعتراض عن العلامة والتسجيل وإصدار شهادات التسجيل وغيرها من الإجراءات الأخرى ذات العلاقة بعمل القطاع.

وزارة الاقتصاد
الإمارات
العلامات التجارية
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