«إثمار الدولية القابضة» تستحوذ على 67% من «بي أتش إم كابيتال»

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

استحوذت مجموعة «إي أي أتش إثمار الدولية القابضة»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، على حصة الأغلبية (67%) في شركة «بي أتش إم كابيتال للخدمات المالية» بقيمة 170 مليون درهم، حسب علي الجبيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إي أي أتش»، والذي أكد أن ذلك الاستحواذ يأتي في إطار استراتيجية المجموعة لتنويع وتوسيع استثماراتها في قطاعات جديدة وحيوية كقطاع الخدمات المالية، ما سيعزز ويرسخ من مكانة دولة الإمارات، كمركزٍ رئيسي لأنشطة أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط.

وكشف الجبيلي أن المجموعة تعمل على خطة استراتيجية لتنفيذ المزيد من الاستحواذات في المرحلة المقبلة، ومنها استحواذ في قطاع الرعاية الصحية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري أو الربع الأول من عام 2024، إلى جانب الاستفادة من خبرة شركة «بي أتش إم كابيتال للخدمات المالية» ومساهمة البنك الأردني الكويتي في رأسمالها لتنفيذ عدد من الاستحواذات في قطاع الخدمات المالية في الدول التي يتواجد فيها البنك ومنها الأردن ومصر والسعودية والكويت والعراق.

وقال الجبيلي، خلال مؤتمر صحفي أقيم في متحف اللوفر بأبوظبي، إن «مجموعة إي أي أتش إثمار الدولية القابضة» اتخذت خطوتها الاستثمارية الأولى في الأسواق المالية من خلال توقيع اتفاقية شراكة مع «بي أتش إم كابيتال»، الشركة المساهمة المدرجة في سوق دبي المالي، والتي نجحت منذ تأسيسها في عام 2006، في الحفاظ على مكانتها كواحدة من المؤسسات المالية المتخصصة في الأسواق المالية محلياً وإقليمياً، لما تقدمه من خدمات مالية واستثمارية، مؤكداً أن كون «إثمار» أكبر مساهم في الوقت الحالي في شركة «بي أتش إم كابيتال للخدمات المالية» سينعكس على نمو أرباحها، خاصة بعد أن حققت «بي أتش إم» مستويات نمو ربحية استثنائية في النصف الأول من العام الحالي، ويتوقع أن تحقق نمواً في صافي الربح عن النصف الثاني من العام الحالي.



توسع في الخدمات

وقال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي أتش إم كابيتال، في رده على سؤال لـ «الاتحاد»: إن الشراكة مع «إي أي أتش»، تمثل خطوة مهمة وتُشكل دافعاً قوياً لتحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية في أن تصبح أحد أهم مزودي الخدمات المالية والاستثمارية المتكاملة في الأسواق المالية في المنطقة عبر التوسع في الخدمات التي تقدمها والتوسع جغرافياً. وأضاف: «ستتيح هذه الشراكة الاستراتيجية المزيد من الفرص لشركة «بي أتش إم كابيتال»، ما سيشكل فرصة مثالية للشركة في مواصلة مسار نموها وتعزيز قوتها، وتوسيع أعمالها نحو أسواق جديدة».