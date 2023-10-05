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اقتصاد

«الاتحادية للضرائب» تنظم ورشة عمل بالفجيرة

«الاتحادية للضرائب» تنظم ورشة عمل بالفجيرة
6 أكتوبر 2023 01:22

الفجيرة (الاتحاد)

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نظمت الهيئة الاتحادية للضرائب ضمن فعالياتها للتعريف بالمبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال ومُتطلبات الامتثال لضريبة الشركات، ورشة عمل جديدة في الفجيرة، بمُشاركة نحو 160 من المعنيين بتطبيق ضريبة الشركات.
وقدم فريق الهيئة بحضورالمهندس محمد عبيد بن ماجد مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد في حكومة الفجيرة، وسلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، عرضاً توضيحياً شاملاً للعديد من الموضوعات المُتعلقة بأهداف تطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات والتشريعات والقرارات الخاصة بها وآليات تطبيقها.

الهيئة الاتحادية للضرائب
الإمارات
الفجيرة
ضريبة الشركات
ضريبة الشركات في الإمارات
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