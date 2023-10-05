ترقية كوادر مواطنة لمناصب قيادية في الاتحاد للطيران

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الاتحاد للطيران ترقية ثلاثة مواطنين في مناصب قيادية مختصة في عمليات الطيران والاستدامة وشؤون الإيرادات، بما يعكس التزام الناقلة بدعم المواهب الإماراتية.

وتشمل التعيينات الجديدة منصب نائب الرئيس لعمليات الطيران، ورئيس قسم الاستدامة، ورئيس قسم دعم وتطوير الإيرادات، حيث تتطلب هذه المناصب معرفة استثنائية ومهارات متميزة وخبرة في القيادة. وعبر عملية اختيار داخلية دقيقة لكفاءات تحمل سجلاً من الإنجازات لتولي هذه المناصب.

وقال أنطونوالد نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: مع احتفالنا بالذكرى العشرين لانطلاق عملياتنا وبالتزامن مع يوم الطيران المدني الإماراتي، نشهد حصاد استراتيجيتنا الطويلة الأمد لتنمية وتطويرالمواهب الإماراتية. وقالت الدكتورة نادية بستكي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون المؤسسية في الاتحاد للطيران: إن إنجازات المعينين الجدد تؤكد إسهاماتهم القيمة في الشركة وتعتبر مهاراتهم ضرورية ومحورية.

وتضمنت الترقيات، ترقية الكابتن محمد أنواهي إلى منصبه الحالي كنائب الرئيس لعمليات الطيران، وترقية مريم القبيسي لمنصب رئيس قسم الاستدامة في الاتحاد للطيران، لتصبح، مع ترقيتها لمنصب رئيس قسم الاستدامة، أولى إماراتية تتولى إدارة هذا القسم. وضمن التعيينات الجديدة، تولّت عائشة الكعبي منصب رئيس قسم تطوير الإيرادات واستراتيجية التسعير، لتصبح أولى إماراتية تتولى هذا المنصب.