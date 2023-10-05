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اقتصاد

«المركزي» يستضيف طاولة مستديرة لتعزيز الاستدامة المالية

«المركزي» يستضيف طاولة مستديرة لتعزيز الاستدامة المالية
6 أكتوبر 2023 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

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افتتح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، اجتماع طاولة مستديرة حول استدامة القطاع المالي في الدولة، والذي يأتي تزامناً مع استضافة دولة الإمارات «مؤتمر الأطراف (COP28)» في شهر نوفمبر المقبل، بحضور معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات ومشاركة مساعدي محافظ المصرف المركزي والرؤساء التنفيذيين والمدراء المعنيين بالاستدامة في البنوك وشركات التأمين في الدولة.
وسلط الاجتماع الضوء على مستقبل التمويل المستدام ومبادرات المصرف المركزي في مجال الاستدامة، والدور الحيوي للبنوك وشركات التأمين وخططها لتعزيز التمويل الأخضر والحد من المخاطر المالية المرتبطة بتغير المناخ بشكل فعّال، إلى جانب الفرص والتحديات المتعلقة بالتمويل المستدام. كما ناقش الاجتماع المالية الإسلامية المستدامة والتطورات الرقابية المتعلقة بإدارة المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ. 
واستعرض المشاركون في الاجتماع مخرجات تقييم المصرف المركزي لمدى جاهزية البنوك وشركات التأمين للحد من المخاطر المالية المتعلقة بتغير المناخ، والتطور في إجراءات جمع البيانات وإطار الحوكمة المؤسسية لهذه المخاطر. كما ناقشوا تطوير حلول مالية خضراء ومستدامة لتواكب آخر المستجدات في القطاع.
وقال معالي خالد محمد بالعمى: «يأتي هذا الاجتماع تعزيزاً لمساعي دولة الإمارات، وحرص القطاع المالي لتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة بضرورة تكثيف الجهود الوطنية الرامية لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي بحلول عام 2050». 
وأكد معالي عبد العزيز الغرير، على الدور المحوري الذي يلعبه القطاع المصرفي في مواكبة أجندة دولة الإمارات للاستدامة واستراتيجية تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، مشيراً إلى المبادرات النوعية التي اتخذها المركزي لتسريع تبني القطاع للحلول المالية المستدامة.

خالد محمد بالعمى
الإمارات
مصرف الإمارات المركزي
المصرف المركزي
المصرف المركزي الإماراتي
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