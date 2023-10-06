النفط يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس

تتجه أسعار النفط لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس رغم ارتفاعها في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، وسط تزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وكبح الطلب على الوقود.

وكان خاما برنت وغرب تكساس الوسيط القياسيان قد صعدا إلى أعلى مستوياتهما في 2023 الأسبوع الماضي، إلا أن برنت انخفض 11.8 بالمئة وتراجع غرب تكساس بنحو 8.8 بالمئة هذا الأسبوع.



وزادت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 84.43 دولار بحلول الساعة 0147 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 42 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 82.73 دولار، لتعوض جزءا من الخسائر التي شهدتها أمس الخميس وبلغت اثنين بالمئة.



وتترقب الأنظار اليوم الجمعة تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة بحثاً عن مؤشرات حول مدى قوة الاقتصاد.