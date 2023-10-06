الجمعة 6 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

النفط يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس

النفط يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس
6 أكتوبر 2023 07:44

تتجه أسعار النفط لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس رغم ارتفاعها في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، وسط تزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وكبح الطلب على الوقود.
وكان خاما برنت وغرب تكساس الوسيط القياسيان قد صعدا إلى أعلى مستوياتهما في 2023 الأسبوع الماضي، إلا أن برنت انخفض 11.8 بالمئة وتراجع غرب تكساس بنحو 8.8 بالمئة هذا الأسبوع.

أخبار ذات صلة
أسعار النفط ترتفع مع تقليص الإمدادات
أمين عام «أوبك» لـ«الاتحاد»: النمو العالمي يتطلب زيادة الاستثمارات بقطاع الطاقة


وزادت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 84.43 دولار بحلول الساعة 0147 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 42 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 82.73 دولار، لتعوض جزءا من الخسائر التي شهدتها أمس الخميس وبلغت اثنين بالمئة.

وتترقب الأنظار اليوم الجمعة تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة بحثاً عن مؤشرات حول مدى قوة الاقتصاد.

المصدر: وكالات
النفط
أسعار النفط
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
النفط يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس
اقتصاد
النفط يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس
اليوم 07:44
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب جزر إيزو اليابانية
اليوم 07:22
خلال افتتاح فعاليات المؤتمر بحضور 150 من القيادات الدينية (من المصدر)
الأخبار العالمية
مؤتمر الأديان في إندونيسيا: «COP28» منصة عالمية لإيجاد حلول فاعلة للتغير المناخي
اليوم 01:28
مخيم الهول
الأخبار العالمية
العراق يسعى لاستعادة رعاياه من «الهول»
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©