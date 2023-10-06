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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب من أدنى مستوياته في 7 أشهر

ارتفاع أسعار الذهب من أدنى مستوياته في 7 أشهر
6 أكتوبر 2023 09:40

ارتفع الذهب من أدنى مستوياته في سبعة أشهر اليوم الجمعة مستفيداً، من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعدما سجلا مستويات مرتفعة جديدة هذا الأسبوع، وذلك قبيل نشر بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة.

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وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1823.59 دولار للأوقية بحلول الساعة 0335 بتوقيت جرينتش، لكنه يتجه لمواصلة الخسائر للأسبوع الثاني على التوالي إذ هبط 1.3 بالمئة حتى الآن. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1837.60 دولار.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات عن ذروة 16 عاماً وكذلك الدولار الأميركي عن أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2022، لكنهما يتجهان لتسجيل الأسبوع الثاني عشر على التوالي من المكاسب.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 21.01 دولار للأوقية وربح البلاتين 0.3 بالمئة إلى 857.23 دولار وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1149.51 دولار بعد أن بلغ أدنى مستوياته في خمس سنوات في الجلسة الماضية. وتتجه المعادن الثلاثة لتكبد خسائر أسبوعية.

المصدر: وكالات
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