الدولار يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني عشر

يتجه الدولار اليوم الجمعة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني عشر لكنه تحرك في الغالب في نطاق محدود مع ترقب الأسواق لبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم بحثاً عن دلائل على ما إذا كانت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيغير مساره بشأن أسعار الفائدة.

واستقر مؤشر الدولار في أحدث التعاملات عند 106.43 لكنه ظل على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني عشر على التوالي. وآخر مرة سجل فيها مثل هذه السلسلة من الارتفاعات كانت في عام 2014. ووصل في وقت سابق من الأسبوع إلى أعلى مستوى له في 11 شهراً تقريباً مسجلاً 107.34.

ويتجه الدولار أيضاً صوب تحقيق رقم قياسي من المكاسب على مدى 12 أسبوعاً على التوالي أمام اليورو الذي انخفض في أحدث التعاملات 0.07 بالمئة إلى 1.0541 دولار.

ويصدر تقرير الوظائف الأميركية، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، اليوم الجمعة بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية التي عززت تصريحات مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول ودفعت العملة الأميركية وعوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الصعود.