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اقتصاد

خفض توقعات نمو التجارة العالمية إلى 0.8%

خفض توقعات نمو التجارة العالمية إلى 0.8%
6 أكتوبر 2023 12:41

جنيف (الاتحاد)
خفضت منظمة التجارة العالمية، توقعاتها لنمو حركة التجارة السلعية في عام 2023، ليصل إلى 0.8% فقط، مقارنة مع توقعاتها السابقة في أبريل الماضي والمقدرة بنمو 1.7%، فيما أبقت على توقعاتها للعام المقبل عند 3.3% دون تغيير.
وتوقعت المنظمة في تقريرها الصادر أمس حول تحديثات توقعات وإحصاءات التجارة العالمية، أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6% خلال العام الجاري وبنسبة 2.5% في عام 2024.
وعزت المنظمة خفض توقعات النمو إلى عوامل عدة، منها: تباطؤ التجارة العالمية والإنتاج بشكل مفاجئ في الربع الرابع من العام الماضي، بفعل ظهور آثار التضخم والسياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأماكن أخرى، فضلاً عن أن أسواق العقارات المتوترة في الصين حالت دون حدوث انتعاش أقوى بعد كورونا إلى جانب العواقب التي خلفتها الحرب في أوكرانيا.

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