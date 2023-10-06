ويز إير أبوظبي تطلق أولى رحلاتها إلى أربيل

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت ويز إير أبوظبي، عن إطلاق أولى رحلاتها إلى أربيل، ويوفر المسار الجديد رحلات سفر منخفضة التكلفة ومريحة للسياح والمقيمين في دولة الإمارات والعراق ومختلف أنحاء المنطقة.

وتسير الرحلات من أبوظبي إلى أربيل وفق جدول زمني مناسب، بمعدل رحلتين أسبوعياً، لتعزز شركة الطيران الوطنية شبكتها إلى أكثر من 40 وجهة من أبوظبي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال يوهان إيدهاغن، المدير الإداري لشركة ويز إير أبوظبي: "يسرنا إطلاق عملياتنا في أربيل، المدينة التي تتمتع بجمالها التاريخي المذهل، بينما نواصل تعزيز شبكتنا بالعديد من الوجهات المميزة في جميع أنحاء المنطقة، وتلتزم ويز إير أبوظبي بتوفير تجارب سفر بأسعار منخفضة للجميع في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لإعطائهم فرصة استكشاف مدن غنية بالتجارب التي لا تنسى. كما نتطلع إلى استقبال محبي المغامرة على متن الطائرة قريبًا لقضاء عطلة مميزة وبأسعار معقولة".

وتؤمن الشركة لجميع المسافرين خدمة حجز التذاكر بكل راحة وسلاسة خلال هذه الفترة الاستثنائية، حيث توفر لهم خدمة ويز فليكس التي تتيح للمسافرين إمكانية إلغاء حجوزاتهم قبل ثلاث ساعات من المغادرة بدون أي رسوم إضافية، واسترداد كامل السعر الأصلي للتذكرة مباشرةً.