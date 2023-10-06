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اقتصاد

«لولو» يفتتح الهايبرماركت الخامس عشر في الكويت

خلال الافتتاح (من المصدر)
7 أكتوبر 2023 01:07

الكويت (الاتحاد)

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افتتحت مجموعة اللولو متجرها الخامس عشر في دولة الكويت، وتخطط لافتتاح 3 متاجر جديدة في غضون 3 إلى 6 أشهر مقبلة.
افتتتح المتجر الجديد في حولي بالكويت، الدكتور علي مرضي عياش العنزي، ومريم إسماعيل جمعة الأنصاري، بحضور الدكتور مطر حمد النيادي، سفير دولة الإمارات لدى الكويت، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو وعدد كبير من السفراء من مختلف الدول ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال بارزون وعدد من كبار الشخصيات.
وقال يوسف علي موسليام بهذه المناسبة: «في غضون 3 إلى 6 أشهر المقبلة، سيتم افتتاح ثلاثة متاجر هايبرماركت جديدة في الكويت، ونحن ممتنون جدًا للقيادة الحكيمة لهذا البلد العظيم». ويقع المتجر الجديد الذي يمتد على مساحة 83000 قدم مربع في منطقة حولي، ويوفر المتجر الجديد تجربة تسوق فريدة للعديد من المنتجات مثل منتجات البقالة والمواد غير الغذائية والأطعمة الطازجة (المبردة ومنتجات الألبان والمنتجات المجمدة والفواكه والخضروات واللحوم والأسماك)، ومطبخًا داخليًا وخدمات المأكولات المعلبة.
كما يوفر المتجر الجديد  مجموعة واسعة من الأدوات والمفروشات المنزلية، والألعاب، والأمتعة، والهواتف المحمولة والإكسسوارات، وتكنولوجيا المعلومات والإكسسوارات، ومستحضرات التجميل والعطور المميزة، والإلكترونيات لتلبية كافة رغبات عملائنا.
كما حضر المناسبة أشرف علي موسليام، المدير التنفيذي، وأديب أحمد، المدير العام لمجموعة اللولو المالية، محمد حارس، مدير لولو الكويت، سريجيث، المدير الإقليمي في لولو الكويت ومسؤولون آخرون.

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