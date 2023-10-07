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اقتصاد

«أبوظبي للمعارض» يفوز بجائزة أفضل مركز للمعارض والمؤتمرات في العالم

«أبوظبي للمعارض» يفوز بجائزة أفضل مركز للمعارض والمؤتمرات في العالم
7 أكتوبر 2023 16:14

أبوظبي (الاتحاد)
 حصد مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أحد مراكز مجموعة أدنيك، بجائزة «أفضل مركز للمعارض والمؤتمرات في العالم» للعام 2023، ضمن جوائز سياحة المؤتمرات والحوافز (C&IT) العالمية، ليعزز مكانته كواحد من أبرز مراكز المعارض والمؤتمرات على مستوى العالم.
 جاء ذلك خلال حفل للإعلان عن الفائزين بهذه الجوائز أقيم بالعاصمة البريطانية لندن.ويتصدر مركز أبوظبي الوطني للمعارض قائمة أكبر مراكز المعارض والمؤتمرات في المنطقة من حيث المساحة المخصصة للعروض الداخلية والخارجية التي تتجاوز الـ 153 ألف متر مربع، ويتميز بقدرته على استضافة العديد من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات في آن واحد، بفضل بنتيه التحتية المتطورة، ومرافقه الحديثة، وتجهيزاته وخدماته فائقة الجودة، كما يعتبر المركز الوحيد على مستوى المنطقة القادر على تنظيم واستضافة الفعاليات الداخلية والخارجية والبحرية في ذات الوقت. 
 وتعتبر جوائز سياحة المؤتمرات والحوافز (C&IT) من أرقى الجوائز العالمية المرموقة وأكثرها تميزاً في قطاع سياحة الفعاليات والمؤتمرات والحوافز التي تكرم الإنجازات الرائدة وأفضل ابتكارات المؤسسات والشركات في قطاع سياحة المؤتمرات والحوافز في العالم، ويتولى اختيار الفائزين فيها لجنة تحكيم دولية مستقلة تضم مجموعة من خبراء ومختصين بارزين بالقطاع على مستوى العالم. 
وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «نحن فخورون بفوزنا في هذه الجائزة العالمية المرموقة التي تضاف إلى سجل إنجازات وجوائز مجموعة أدنيك العالمية، حيث تعزز هذه الجائزة مكانة مركز أبوظبي الوطني للمعارض المرموقة في صدارة أبرز الوجهات لمنظمي الفعاليات والمؤتمرات في المنطقة، وتعكس دوره المحوري للنهوض بقطاع سياحة المعارض والمؤتمرات والحوافز، من خلال توفيره منصة مثالية لجمع الخبراء وتبادل الخبرات، وما يقدمه من بنية تحتية متطورة ومرافق حديثة وخدمات وفق أعلى المستويات تدعم تطور ونجاح المؤتمرات والمعارض الدولية التي يستضيفها على مدار العام». 
واستضاف مركز أبوظبي الوطني للمعارض العام الماضي في العام 2022، أكثر من 211 معرضاً، منها 11 معرضاً جديداً بعضها للمرة الأولى في إمارة أبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط، فيما شهد 24 مؤتمراً دولياً بارزاً، منها 9 مؤتمرات تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط. 
يذكر أن مركز إكسل لندن فاز وللسنة الثانية على التوالي بفئة «أفضل حدث للسيارات» عن بطولة الفورمولا اي التي استضافها المركز مؤخراً، حيث حظي المركز بإشادة لجنة التحكيم التي أبدت إعجابها بتصميم حلبة السباق الداخلية والخارجية، وكذلك تنظيم منصات حضور المشجعين لهذه البطولة.
ومن خلال هذه الجائزة، يرتفع رصيد مجموعة أدنيك إلى 163 جائزة عالمية مرموقة في مختلف القطاعات.

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